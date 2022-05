Impozitarea unică în România, un mit: categoriile de români care nu plătesc impozit ca tine

Legislația română conține mai multe categorii de angajați despre care putem afirma, fără urmă de îndoială, că sunt niște privilegiați din punct de vedere fiscal. De ce? Pentru că acești oameni sunt scutiți de anumite dări către stat, care pentru majoritatea salariaților sunt obligatorii și care, implicit, le scade acestora venitul încasat în mână la finalul lunii.

Vom face și noi o trecere în revistă a domeniilor de activitate care se bucură de beneficii fiscale în România, mai ales că legislația tocmai ce a fost modificată.

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proaspăt publicată în Monitorul Oficial al României, extinde puternic aria beneficiarilor de privilegii fiscale din țara noastră. De acum, protejați de normele dure ale Codului fiscal privind impozitarea muncii vor fi scutiți circa 300.000 de angajați din agricultură, dar și din industria alimentară.

Iată, concret, domeniile de activitate pentru care sunt valabile noile măsuri:

1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011 — Cultivarea plantelor nepermanente;

012 — Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

014 — Creșterea animalelor;

015 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată

cu creșterea animalelor);

016 — Activități auxiliare agriculturii și activități dupărecoltare;

2. cod CAEN 10: Industria alimentară.

Pentru început, notăm faptul că în domeniile de activitate anterior menționate, angajații vor beneficia de un salariu minim diferențiat. Acesta a fost stabilit de autoritățile noastre la pragul de 3.000 de lei brut.

Un alt beneficiu acordat acestor salariați români se referă la dispariția impozitului de 10% pe venit, iar apoi scutirea de plata celor 10% – contributie la sanatate (CASS). Legea prevede, de asemenea, scaderea contributiei la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%.

De reținut că facilitățile se vor aplica la veniturile brute lunare între 3.000 și 30.000 de lei, dacă salariații au normă întreagă de muncă (adică opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână). Pentru sumele ce depășesc 30.000 de lei se vor calcula și plăti taxele salariale obișnuite.

„De la CAS se taie practic 3,75 puncte procentuale care mergeau la pilonul II de pensii, adica la pensia de stat administrata privat. Totusi, daca vor sa beneficieze la batranete de pilonul II, angajatii pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Angajatorul va plati o contributie asiguratorie pentru munca redusa cu 85% din valoarea ei. Astfel contributia scade de la 2,25% la 0,337% din salariul brut.

Astfel, in sectorul agro-alimentar, la conditii normale de munca, la un salariu minim brut de 3000 de lei, angajatul fara persoane in intretinere primeste in mana un salariu net de 2362 de lei, iar angajatorul plateste un cost salarial (salariu complet) de 3010 lei.

Spre comparatie, in majoritatea sectoarelor din economia romaneasca, in anul 2022 salariul minim brut este de 2550 de lei. Angajatul primeste in mana un salariu net de 1524 de lei, iar firma plateste un cost total salarial (salariul complet) de 2607 lei”, conform startupcafe.ro.