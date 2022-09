ID.Buzz este un best-seller: ce performanță a reușit Volkswagen

Volkswagen ID. Buzz a depășit deja 12.500 precomenzi, ceea ce a determinat compania să-și dubleze obiectivele de producție.

Potrivit unui raport al Automobilwoche, președintele Volkswagen pentru vehicule comerciale, Carsten Intra, spune: „Și asta fără ca niciunul dintre clienți să vadă, să atingă sau chiar să poată conduce vehiculul”.

Primele modele demonstrative ar trebui să ajungă în curând la dealerii din Europa, spune Intra. ID. Buzz este construit la fabrica de vehicule comerciale Volkswagen din Hanovra, Germania, unde astăzi sunt asamblate aproximativ 100 pe săptămână. Se preconizează că acest număr se va dubla până la sfârșitul acestui an. În cele din urmă, compania plănuiește acum să facă 100.000 ID. Buzz vehicule pe an, cu 130.000 pe an posibil dacă cererea este acolo.

ID-ul. Buzz este oferit în Europa ca model cu ampatament scurt, fie cu scaune pe 2 rânduri pentru 5 persoane, fie ca dubă de marfă pentru utilizatorii comerciali. Până acum, jumătate din precomenzi au fost pentru versiunea comercială. De fapt, la salonul IAA Transportation pentru vehicule comerciale de la Hanovra, Volkswagen a prezentat o versiune a ID-ului. Buzz care a fost echipat pentru service ca vehicul de urgență de către constructorul german Bösenberg, conform Green Car Reports.

Magia Microbusului continuă

Posibilitățile de adaptare pentru ID. Buzz sunt practic nelimitate, iar Volkswagen dorește în mod clar să-l poziționeze ca vehicul pentru antreprenori, comercianți, primii respondenți, servicii de livrare și altele asemenea.

Accentul la spectacol anul acesta a fost pe vehiculele comerciale electrice. Nici măcar un jucător important precum Volvo Trucks nu a adus măcar un vehicul diesel la spectacolul din acest an.

Ford, Renault și Daimler au avut și dube comerciale electrice expuse la spectacol. Cu toate acestea, The Driven spune: „nu există absolut nicio îndoială care companie mare de mașini a avut cel mai drăguț și mai plăcut produs”. Carsten Intra spune că oamenii zâmbesc și fac semn cu mâna când văd unul. Magia Microbus este încă vie.

Mai mult, ID.Buzz a primit și premiul International Van Of The Year (IVOTY) 2023.

Versiunea cargo a lui Volkswagen ID. Buzz are un preț de 54.430 de euro.