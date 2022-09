I-a depășit pe Bill Gates, Jeff Bezos, și Warren Buffett: al doilea cel mai bogat om e după Elon Musk, atât

Nu se întâmplă des ca topul celor mai bogați oameni din lume să sufere modificări importante, dar un nou personaj i-a depășit în ultimele luni pe Bill Gates și Jeff Bezos, ajungând pe locul 2 mondial, după Elon Musk.

Gautam Adani este, în 2022, al doilea cel mai bogat om din lume. Indianul are afaceri cu porturi și energie, mai ales cărbuni, iar datorită scăderii acțiunilor Amazon înainte de weekend, tocmai i-a luat locul lui Jeff Bezos în clasamentul realizat de Bloomberg. La începutul anului se afla pe poziția a 14-a în indexul miliardarilor, dar cu o avere estimată la această oră în jurul valorii de 146,8 miliarde de dolari, singurul care are mai mulți bani este Elon Musk, cu o avere estimată la 263,9 miliarde de dolari. Ca referință, în grupul condus de asiatic, Adani Enterprises Ltd, există companii a căror valoare a crescut cu 1000% din 2020, în doar câțiva ani.

Gautam Adani versus Jeff Bezos, lupta pentru locul doi

La această oră, diferența dintre Bezos și Adani este de ”doar” 19 milioane de dolari, în contextul în care vorbim de averi total foarte aproape de 150 de miliarde de dolari. Problemele fostului CEO Amazon pleacă de la valoarea acțiunilor gigantului comercial. Ca referință, acțiunile Amazon.com Inc. au pierdut 26% din valoare în ultimul an.

Ascensiunea lui Adani a început în primele luni ale acestui an, după ce în februarie a devenit cel mai bogat om din Asia, devansându-l pe Mukesh Ambani, tot din India. În aprilie a depășit pragul de 100 de miliarde de dolari, iar în ultimele două luni, i-a depășit pe Bill Gates și Bernard Arnault, CEO-ul grupului LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. În contextul în care Gautam Adani se ocupă cu energie și transport, iar clasamentul a fost dominat în trecut, aproape exclusiv, de giganți americani din tech, fenomenul s-ar putea să ilustreze o schimbare majoră de paradigmă la nivel global.

Ca o notă de subsol, la fel ca mulți alți miliardari, Adani a renunțat la facultate și, la începutul anilor `80 s-a angajat în industria diamantelor din Mumbai, ca ulterior să implice în cărbuni și porturi. La ora actuală, conglomeratului său are afaceri cu aeroporturi, centre de date, ciment, media, energie verde și nu numai.