Hyundai Ioniq 5, un model de top: ce premiu prestigios a câștigat

Șeful Hyundai spune că planul companiei pentru mașini electrice va continua, împreună cu dezvoltarea roboților atât pentru uz industrial, cât și pentru uz personal.

Prima mașină complet electrică a Hyundai Motor, Ioniq 5, a fost desemnată World Car of the Year de către World Car Awards pentru consolidarea poziției sale de semnătură EV a producătorului auto pe piețele globale, precum și pentru crearea designului său unic al vehiculului, a declarat joi compania.

La anunțul făcut în ajunul Salonului Auto Internațional de la New York, șeful acestuia, Chung Euisun, a declarat că producătorul auto va continua să facă eforturi pentru a face vehicule competitive complet electrice și, de asemenea, va accelera înființarea infrastructurii de încărcare.

„Vom depune, de asemenea, eforturi pentru a realiza realizări nu numai în sectorul auto, ci și în noile sectoare de afaceri, gestionând eficient producția și vânzările la nivel global și angajând muncitori talentați”, a adăugat el.

Noile sectoare de afaceri includ dezvoltarea tehnologiei de conducere autonomă și aplicarea acestora nu numai pentru mașini, ci și pentru mobilitatea aeriană urbană și roboți.

„Ne propunem să facem conducerea autonomă nivelul 3 perfect până în 2026. Am început să testăm conducerea autonomă nivelul 4. Dar faptul că am început astfel de teste nu este important, ci cât de perfect va fi. Credem că în SUA vom putea produce și vinde mașini de nivelul 4 în 2026”, a spus Chung.

Hyundai continuă investițiile

În sectorul său de robotică, Hyundai Motor Group va produce roboți atât pentru uz industrial, cât și pentru uz personal.

„Pentru roboții personali, intenționăm să facem „roboți asistenți personali” care urmăresc utilizatorul peste tot. Sincer să fiu, mai avem un drum lung de parcurs.”

În cadrul World Car Awards, Ioniq 5 a câștigat, de asemenea, titlul de World Electric Vehicle of the Year și World Car Design of the Year, câștigând trei distincții din șase categorii.

World Car Awards sunt decise de un juriu format din 102 jurați, jurnaliști auto din 33 de țări. Ele se numără printre cele mai prestigioase premii auto la nivel mondial, alături de mașina nord-americană a anului și premiile de mașină europeană a anului.

Ioniq 5 a depășit primul EV6 complet electric de la Kia și Ford Mustang Mach-E, care au fost, de asemenea, finaliști pentru premiul general pentru World Car of the Year dintr-o listă inițială de 28 de vehicule.

Acesta a fost primul an în care toți finaliștii Mașinii Mondiale a Anului au fost vehicule electrice.

„(Ioniq 5) s-a impus ca un model emblematic perfect pentru Hyundai Motor, stabilindu-și poziția pe piața globală a vehiculelor electrice cu designul său retro și orientat spre viitor și armonia adecvată a spațiului interior flexibil”, au comentat jurații World Car. Premii.

De la lansarea sa în 2021, Ioniq 5 a câștigat numeroase premii, inclusiv Mașina Germană a Anului, Mașina Anului în Marea Britanie, Mașina Anului Auto Express și Mașina Electrică a Anului Auto Bild.

Producătorul de automobile sud-coreean a dezvăluit, de asemenea, Hyundai Palisade 2023, în timp ce compania soră Kia a prezentat SUV-ul Telluride cu lifting facial înainte de lansarea în SUA în cursul acestui an.