House of the Dragon schimbă sigiliul casei Targaryen: explicația producătorului Ryan Condal

Ryan Condal, responsabil pentru House of the Dragon, explică schimbarea Sigilului Targaryen, în viitorul serial.

Prequelul Game of Thrones, House of the Dragon, va duce telespectatorii cu două secole înapoi în timp, înainte de evenimentele din seria inițială. Spectacolul prezintă evenimentele care au condus la căderea Casei Targaryen, prezentând războiul civil din Dansul Dragonilor.

House of the Dragon a fost filmat între aprilie 2021 și februarie 2022, primul sezon de 10 episoade urmând să aibă premiera pe HBO, în data de 21 august 2022.

Deși House of the Dragon este o serie ce rămâne fidelă cărților lui Martin, dar și seriei originale, serialul prequel a introdus câteva modificări.

Spre exemplu, Casa Velaryon suferă modificări, iar relația dintre Corlys (Steve Toussaint) și Vaemond Velaryon (Wil Johnson) este, de asemenea, diferită. Poveștile lui Ser Harrold Westerling (Graham McTavish) și pe cea a Regelui Viserys I Targaryen (Paddy Considine) au fost aparent modificate, probabil pentru a da personajelor mai multă importanță.

În plus, Tronul de Fie pare acum mai mare și mai impozant, dar această modificare a fost explicată în sezonul 2 din Game of Thrones, deja.

Ce a spus Ryan Condal despre modificarea sigiliului Casei Targaryen, în House of the Dragon

„Voi spune că fiecare alegere pe care am făcut-o în această nouă serie a fost făcută cu un motiv. Aș spune că rămâneți pe fază. Dar mai spun că sigilul pe care îl vedeți în acest serial a mai fost prezentat anterior.

Adevărul este că ai putea avea impresia că ai mai văzut sigilul Targaryen în Game of Thrones, dar, de fapt, nu este atât de mult prezent Game of Thrones. L-ai văzut în cărți și alte lucruri de genul ăsta. Atât de mult căzuse dinastia Targaryen, că sigilul nu a mai existat cu adevărat până când Daenerys nu l-a adus înapoi. Așa că am ales să mergem pe un drum care cred că este onorant, adică acolo unde ne-a lăsat Daenerys, față de locul unde oamenii cred că totul a început. Voi spune doart atât, stați pe fază. Sperăm că totul va avea sens la timp”, a spus Condal.