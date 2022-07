House of the Dragon mizează pe povestea regelui Jaehaerys: ce aduce nou prequelul Game of Thrones

Confirmarea faptului că va exista Marele Consiliu, va însemna, automat, că House of the Dragon urmează să-ți prezinte cel mai important rege Targaryen pe care Westeros l-a cunoscut vreodată.

House of the Dragon a dezvăluit că va include un flashback al Marelui Consiliu, care ar fi reunit numeroasele case din Westeros pentru a alege moștenitorul Tronului de Fier. Există posibilitatea ca acest eveniment să fie prezentat pe scurt pentru a se înțelege mai bine situația lui Viserys I Targaryen, a cărui moarte dă startul în Dance of the Dragon.

Fire & Blood, efectiv cartea care spune povestea familiei Targaryan și care a inspirat noul serial, documentează destul de mult regii. Același lucru se poate spune și despre Game of Thrones, care a spus povestea multor regi și regine care au domnit în Westeros, dar nu a inclus neapărat conducători „epocali”.

House of the Dragon îți prezintă cel mai important rege Targaryen din toate timpurile

Regii și reginele Targaryen, prezentați în mod proeminent în House of the Dragon, sunt, deopotrivă, urâți și/sau adorați de către oamenii din Westeros, dar niciunul nu se ridică la nivelul celui mai important rege pe care Westeros l-a avut vreodată: Jaehaerys I Targaryen.

În timp ce moartea regelui Viserys, în House of the Dragon, va împărți tărâmul în două, deoarece casele o susțin ba pe fiica sa, Rhaenyra, ba pe fiului său. Aegon II, moartea regelui Jaehaerys I este punctul de start al prequel-ului, se pare.

Marelui Consiliu din 101 d.Hr. va avea loc cu doi ani înainte ca Jaehaerys să moară de bătrânețe, participanții luând decizia să-l facă pe Viserys I rege, în locul lui.

După ce urcă pe tron ​​la doar 14 ani, Jaehaerys este descris ca fiind un Targaryen care s-a născut pentru a fi rege. Un om înțelept, milos, încrezător și amabil, Jaehaerys domnește de pe amenințătorul Tron de Fier timp de 55 de ani, în mod cert mai mult decât oricare alt Targaryen.

Se pare că Jaehaerys I a fost un rege care a căutat pacea și dreptatea, și-a iubit poporul și a adus o stabilitate neobișnuită tărâmului, pe tot parcursul domniei sale, cu toate că nu a fost un rege perfect, în mod evident.