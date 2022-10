Henry Cavill pleacă din The Witcher: care ar putea fi motivul, cine îi ia locul în serialul Netflix

Deși The Witcher nu se va întoarce pe micile ecrane decât anul viitor, Netflix a reînnoit serialul pentru un al patrulea sezon și a anunțat o schimbare majoră.

Sâmbătă, gigantul de streaming a declarat că Liam Hemsworth, cunoscut pentru rolul lui Gale Hawthorne în seria de filme The Hunger Games, îl va înlocui pe Henry Cavill în rolul personajului pricipal, Geralt of Rivia. Cei doi actori au postat deja amănunte despre schimbarea castingului, pe rețelele de socializare.

„Călătoria mea ca Geralt of Rivia a fost plină atât de monștri, cât și de aventuri și, din păcate, îmi voi depune medalionul și săbiile”, a spus Cavill pe Instagram. „În locul meu, fantasticul domn Liam Hemsworth va prelua mantaua Lupului Alb. Ca și în cazul celui mai important dintre personajele literare, predau torța cu reverență și fac asta pentru timpul petrecut întruchipându-l pe Geralt, dar și cu entuziasm să văd cum îl va interpreta Liam”, a scris Henry Cavill, despre plecarea sa din The Witcher.

Unde ar putea pleca Henry Cavill

Cavill nu a împărtășit un motiv exact pentru plecarea lui, dar există o bănuială majoră. Recent, actorul a confirmat că își va relua rolul în franciza Superman.

Pe lângă faptul că a făcut serialul urmăribil, doarece toată lumea îi știa deja numele, actorul a vorbit extrem de frumos despre acest serial, de fiecare dată, iar asta a ajutat, în egală măsură.

„Într-adevăr simt o legătură cu Geralt, cu cine este el și cu natura lui”, declara el, pentru Polygon, în 2019.

Netflix nu a comunicat o dată de lansare pentru sezonul patru din The Witcher. Sezonul trei a început filmările la începutul acestui an. La Tudum, compania a spus că seria va reveni cândva în vara lui 2023. Între timp, fanii așteaptă cu nerăbdare să vizioneze The Witcher: Blood Origin, un serial prequel cu Michelle Yeoh, care se va lansa în data de 25 decembrie.