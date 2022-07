Guru din Apuseni a murit, la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare

Vasile Ardelean Fărcaș, cunoscut ca Adi de la Brad, a murit în spital, după ce a ajuns pe mâna medicilor în stare gravă. El a fost reținut și acuzat că și-ar fi violat și abuzat adeptele. Fusese pus în libertate de puțin timp, însă a ajuns la spital pentru că se simțea rău și în cele din urmă a murit.

Adi de la Brad a vorbit despre comunitate pe care și-o făcuse în Apuseni. El a ajuns să fie cercetat și, în cele din urmă, închis pentru că a înșelat mii de oameni.

Deși nu avea acreditări și pregătiri, acesta a format în Munții Apuseni o comunitate imensă. Se pare că guru își abuza și viola adeptele.

Am fost acuzat pe nedrept. Nu am violat pe nimeni niciodată. Dar când vrei să te răzbuni pe cineva nu mai judeci ceea ce faci.

Dacă eu ca bărbat am respect faţă de femei, le respect din toate punctele de vedere, femeia îşi dă seama că e iubită şi respectată.

Am copii cu mai multe femei cu acceptul lor. Știu că creștinește, nu-i normal. E imoral dar legal, nu am făcut nimic ilegal. Sunt copiii mei după numele meu.

Eu am donat spermă. În mai multe locuri în lume. Am mii de copii am depășit cifra de 500 în Turcia. Am donat 4 butoiașe, pot să fie cam șapte-opt mii de copii”, a spus Vasile Ardelean Fărcaș, zis Adi de la Brad, pentru Antena 3.