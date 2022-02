Google celebrează viitoarea lansare a celui mai nou film Batman: ce poți să faci cu Bat-Signal

Fanii DC pot “aprinde” Bat-Signal pe Google, datorită unei noi funcții care este perfect programată pentru lansarea The Batman.

2022 pare a fi un an destul de masiv pentru cel mai emblematic erou al DC. Săptămâna viitoare, Warner Bros. va lansa The Batman, o nouă interpretare a unui Bruce Wayne în al doilea an în care a fost justițiarul lui Gotham. Robert Pattinson îl interpretează pe Bruce în film și i se alătură o mulțime de alte personaje emblematice DC.

Te joci cu Batman pe Google

Pe baza proiecțiilor timpurii de la box office, Batman ar putea fi un real succes.

În onoarea întregului conținut viitor despre Batman, Google a implementat un lucru distractiv. Dacă fanii caută „Bruce Wayne”, „Gotham City” sau „Bat-Signal” pe motorul de căutare, aceștia pot declanșa o animație Bat-Signal care se extinde pe ecran.

Trebuie doar să dai click pe pictograma mică din partea dreaptă a ecranului, pentru a-l vedea pe Batman trecând peste Căutarea Google.

Screenrant notează că un purtător de cuvânt al Google a spus că Warner Bros. nu este în spatele acestei funcții și că fanii se pot bucura de el timp de un an.

De-a lungul anilor, Google a implementat câteva animații distractive pentru diferite căutări, iar acest truc Bat-Signal este destul de amuzant.

Batman există din 1939 și rămâne la fel de popular ca întotdeauna. Fanii nu dau semne că s-au săturat de Batman.

În total, această manie pentru personajul Batman nu se va încheia prea curând. Regizorul Batman, Matt Reeves, tocmai a confirmat că au început discuțiile despre o continuare și că există deja două spinoff-uri HBO Max în dezvoltare.

Cu alte cuvinte, Google a făcut probabil o mișcare inteligentă de a menține această animație timp de un an și poate chiar ar trebui să ia în considerare transformarea acesteia într-un lucru permanent.