GOG Summer Sale: ce jocuri sunt la reduceri și ce merită să cumperi

Jocurile pentru PC sunt ieftine.

Prima zi oficială de vară este la doar câteva săptămâni distanță, dar GOG fură startul odată cu lansarea reducerii sale anuale de vară. Sunt multe oferte, dar, din fericire, GOG a împărțit peste 3.500 de oferte într-o varietate de categorii.

Tema acestui eveniment este „gaming generations”, explorând jocurile pe computer prin oferte ieftine, practic ne lasă cu o mulțime de jocuri de analizat.

Nu poți greși cu niciunul dintre ele.

Vrei un CRPG clasic? Acolo este Baldur’s Gate. Vrei un RPG care să facă ceva diferit? Poți alege să cumperi Disco Elysium. Vrei să explorezi și să înveți o mulțime de cuvinte minunate? Cumpără 80 Days or Sunless Skies. Vrei să rezolvi un puzzle și poate niște crime? Încercați Grim Fandango sau Her Story. Sincer, ai de unde alege.

Reduceri masive

Colecția anilor 80 include Metal Gear pentru 4,19 dolari, precum și 65% reducere Indiana Jones și Last Crusade și 75% reducere Personal Nightmare.

Fanii jocurilor din anii 90 au multe din care să aleagă. Tom Clancy’s Rainbow Six și Total Annihilation: Commander Pack sunt reduse la 2,49 USD fiecare, în timp ce Myst Masterpiece Edition costă 2,39 USD, iar Thief Gold este redus la 0,97 USD. Cele mai importante momente din anii 2000 includ Silent Hill 4: The Room pentru 6,99 USD, Unreal Tournament GOTY pentru 1,99 USD după o reducere de 80% și Tomb Raider: Anniversary la doar 0,98 USD.

Cei care doresc să joace ceva mai nou ar putea lua în considerare This War of Mine pentru 3,99 USD, Surviving Mars pentru 7,49 USD, PC Building Simulator pentru 7,99 USD și No Man’s Sky pentru 26,99 USD, după o reducere instantanee de preț cu 55%. Ofertele din deceniul curent includ 70% reducere Control Ultimate Edition, Psychonauts 2 și 75% reducere pentru Shenmue III, coborând prețul la doar 7,49 USD.

Pentru o perioadă limitată de timp, poți obține și o copie a Sanitarium absolut gratuit. Acest joc clasic de aventură psihologică a sosit în 1998 și costă în mod normal 9,99 USD.

Reducerea de vară GOG este valabilă până pe 27 iunie.