God of War ajunge într-un fel pe Xbox: jocul pe care nu trebuie să-l cumperi

Nu cred că Sony a aprobat această versiune ieftină și nu foarte bună de Kratos.

God of War Ragnarok este unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului 2022 și îi face pe oamenii din întreaga lume nerăbdători. Dar vine doar pe consolele PlayStation. Ei bine, nu îți face griji, cineva a petrecut cel puțin 20 de minute dezvoltând o versiune Xbox a God of War. Cu excepția faptului că uh… arată groaznic și probabil că este neautorizat de Sony.

După cum a observat Eurogamer, există un joc de acțiune nou și destul de ieftin disponibil pe Xbox, care pare să îl aibă ca personaj principal pe Kratos. Jocul are titlul deloc ciudat de War Gods Zeus of Child și este disponibil pentru 4,09 USD în SUA. Pare o afacere, până când vezi jocul în acțiune…

Jocul nu are efecte sonore sau muzică, animații limitate care sunt ușor de spart și nu are o profunzime reală. Sunt doar valuri ale aceluiași inamic care îl atacă pe Kratos din nou și din nou în timp ce el se agită, ucigându-i și câștigând un punct pentru fiecare învins. Aproape totul din joc pare a fi un activ smuls din altă parte, inclusiv inamicii, care par a fi un monstru dintr-un joc Resident Evil. De asemenea, ecranul de titlu al jocului are un alt nume, „God of Warning”.

Nici copiatul nu mai e ce era pe vremuri

Iată descrierea jocului de pe pagina reală a magazinului, care arată îngrijorător de identică cu orice alt joc din magazinul Xbox:

”War Gods Zeus of Child este un joc de război grozav. Distrugeți toți inamicii și creaturile cu Zeus War Gods of challange. Ucide-i pe toți cu arma ta. Lansați atacuri cu diverse combo-uri. Atinge cea mai mare ucidere de monștri fără a muri. Simțiți puterea zeului avertizor.”

Kotaku a contactat Microsoft despre această falsitate clară și a întrebat compania cum împiedică aceste tipuri de jocuri să apară în magazin.

Se pare că acest joc, care a fost creat în Unity și lansat pe 26 iulie, face parte din programul Xbox Creators. Ideea este de a permite echipelor mai mici și dezvoltatorilor solo să-și folosească consolele ca echipamente de dezvoltare, facilitând crearea de jocuri și vânzarea lor pe Xbox și PC. În teorie, aceasta este o idee grozavă care îmi amintește foarte mult de programul Xbox Indie din era 360.

Dar are și potențialul de a fi abuzat de dezvoltatorii obraznici care doresc să răstoarne câteva active pentru a câștiga bani rapid, mai ales dacă verificarea jocurilor nu este suficient de amănunțită.