Gestul Digi RCS RDS care te ajută să înțelegi cât de mare este de fapt în România, ce rol joacă

Grupul Digi RCS RDS se află într-o poziție privilegiată în România. Cu un număr record de utilizatori pe partea de conectivitate la internet și servicii de televiziune, gigantul aduce sume record de bani la bugetul de stat.

După fiecare trimestru, oficialii Digi RCS RDS publică un raport referitor la contribuțiile la stat. Astfel de comunicate ne ajută să înțelegem un pic mai bine atât amploarea afacerilor din grupul de telecomunicații, cât și modul în care progresează din punct de vedere financiar de la un an la altul. Nu de alta, dar puțin companii se pot lăuda că, într-un singur an, au pus în visteria statului un miliard de lei, sub formă de taxe și impozite.

Digi RCS RDS, din prisma banilor virați la stat

În primul trimestru al acestui an, nu mai puțin de 263 de milioane de lei au fost virați de către Digi RCS RDS către bugetul de stat, sub formă de taxe și impozite. Acești bani vin în continuare celor peste un miliard virați pe tot parcursul anului 2021.

”Compania a pus în practică o viziune de business solidă, bazată pe investiții durabile și tehnologii avansate, cu scopul de a satisface nevoile tot mai variate ale clienților. DIGI este liderul serviciului de internet fix de pe piața autohtonă, dar și pe segmentul de televiziune pay-tv, potrivit datelor oferite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). În același timp, ocupă prima poziție în topul operatorilor în ceea ce privește portabilitatea, cu peste 3.4 milioane de numere portate din 2008 și până în prezent, potrivit datelor furnizate de ANCOM și estimărilor companiei.”, se arată în comunicatul Digi RCS RDS care a însoțit anunțul referitor la taxe și impozite.

Cu această ocazie, compania atrage atenția și asupra faptului că are peste 15.000 de angajați dedicați operațiunilor din România, valoarea care transformă compania într-unul dintre cei mai mari angajatori de pe meleaguri mioritice.