George R.R. Martin a vorbit despre noua sa carte, The Winds Of Winter: dacă ești fan Game of Thrones, s-ar putea să fii dezamăgit

Autorul George R.R. Martin a dat câteva indicii despre noul său roman, The Winds Of Winter, al șaselea din saga A Song of Ice and Fire, care a stat la baza serialului Game of Thrones.

Martin a vorbit, pe site-ul său, despre procesul de creație, dar a mai dat un amănunt care s-ar putea, sau nu, să fie pe placul tău: „Da, unele dintre lucrurile pe care le-ați văzut pe HBO, în Game of Thrones, le veți vedea și în The Winds Of Winter (deși poate nu într-un mod similar)”, a scris George R.R. Martin, într-o primă instanță.

„O altă întrebare pe care o primesc foarte des, mai ales după finalul Game of Thones, este dacă A Song of Ice and Fire se va încheia la fel. Un arhitect ar putea să dea un răspuns scurt, concis și simplu la asta, dar eu sunt mai mult grădinar. Poveștile mele cresc, evoluează și se schimbă, pe măsură ce le scriu. În general, știu unde merg, unde vreau să ajung, știu marile piese de decor, ele sunt capul meu de ani de zile… de zeci de ani, cel puțin în cazul A Song of Ice and Fire. Totuși, există o mulțime de detalii și uneori pământul se cutremură sub picioarele mele, pe măsură ce cuvintele se revarsă”, a completat autorul.

George R.R. Martin: „Trebuie să mă întorc în grădină. Tyrion mă așteaptă”

Ceea ce ne dă de înțeles că The Winds of Winter ar putea fi departe de a fi finalizat – sau nu. Cu toate acestea, el a adăugat: „Ceea ce am observat, în ultimul timp, este că grădinăritul mă îndepărtează din ce în ce mai mult de serialul de televiziune. Da, unele dintre lucrurile pe care le-ați văzut pe HBO, în Game of Thones, le veți vedea și în The Winds Of Winter (deși poate nu chiar în aceleași moduri)”, a ținut să puncteze, de asemenea, George R.R. Martin.

„Pot să spun un lucru, în termeni suficient de generali încât să nu stric nimic: nu toate personajele care au supraviețuit până la sfârșitul Game of Thrones vor supraviețui până la sfârșitul A Song of Ice and Fire și nu toate personajele care au murit în Game of Thrones vor muri în A Song of Ice and Fire. Asta este tot ce vă pot spune chiar acum. Trebuie să mă întorc în grădină. Tyrion mă așteaptă”, este, poate, cel mai important detaliu pe care autorul l-a oferit, pe site-ul său.