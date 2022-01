Generația crypto: despre tinerii îmbogățiți peste noapte, care aruncă pe geam cu banii digitali

Creșterea la un nivel fără precedent a pieței globale crypto aduce numeroase schimbări în societate. Specialiștii afirmă că asistăm cu toții la nașterea unei noi generații, care gravitează în jurul banilor digitali și care va schimba, din această perspectivă, lumea. Fenomenul nu e străin nici de România și vom vedea care este impactul criptomonedelor la nivel socio-financiar pentru generațiile care au astăzi „cărțile de joc” în mână.

Conform datelor prezentate într-un raport al băncii de investiții Jefferies, scumpirea criptomonedelor a atras după sine apariția unei noi generații de tineri americani ce cumpără produse de lux, fiind așteptat ca banii aruncați de aceștia pe opere de artă digitală NTF și bunuri scumpe să ducă la expansiunea pieței produselor de lux.

În acest moment, supremația în privința produselor de lux o dețin tinerii din China, însă există evoluții spectaculoase și în alte zone, de exemplu, după cum am văzut mai sus, în Statele Unite ale Americii. De pildă, conform cifrelor din raportul oficial, în anul 2021 cheltuielile cu produse de lux au revenit în Statele Unite ale Americii la nivelurile înregistrate în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei actuale de COVID-19.

Analiștii de la Jefferies estimează că americanii vor cheltui pe produse de lux cu 45% mai mult în 2023 decât în 2019.

Totuși, specialiștii lansează un avertisment și spun că: „Acest lucru este puternic dependent de reziliența activelor ce stau la baza lor pentru a permite monetizarea și, prin urmare, este volatil dar măcar nu este supus riscului unor presiuni guvernamentale precum este cazul în China”.

Dar situația merge dincolo de artă. Practic, tot ce e activ investițional în viața reală, poate fi cumpărat acum cu monede digitale, iar cei care au astfel de monede nu ezită să arunce cu banii.

E firesc ca tinerii să își permită astfel de excentricități, dacă le putem numi așa, în condițiile în care mulți dintre ei au ajuns milionari sau miliardari tocmai datorită evoluției pieței crypto.

Presa internațională abundă de povești de-a dreptul senzaționale despre tineri complet anonimi, care în doar în câțiva ani au reușit să ridice adevărate imperii, investind în această piață digitală.

Cu toții ne amintim de Băiatul Bitcoin, de exemplu, care a ajuns magnat la frageda vârstă de 19 ani. Povestea sa făcea valuri de senzație în presa din toată lumea, în urmă cu 3-4 ani.

De origine din Germania, acesta ar fi abandonat școala la doar 15 ani, făcând un pariu îndrăzneţ cu părinţii săi, oameni cu studii superioare. Ei i-au promis că nu-l vor obliga să se înscrie la facultate, dacă va deveni milionar până împineşte 18 ani.

Așa avea să se întâmple. Cu doar 1.000 de euro, primiți de la bunica sa pentru a-și plăti studiine, băiatul a cumpărat Bitcoin pe vremea când criptomoneda valora doar 10 Euro.

Îți dai seama că, din acest punct, totul a devenid o legendă, iar conturile tânărului au ajuns să fie doldora de bani.

Inspirație? Noroc? Destin? Întâmplare? Nici nu mai contează. Poate că a fost omul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit. Cert este că această poveste nu este unicat și, la nivel global, criptomonedele i-au îmbogățit pe mulți.

Totuși, nu vrem să prezentăm doar aspectele pozitive ale întregii ecuații. Adevărul este că piața activelor digitale este foarte volatilă. Nu există garanții ale câștigului ba chiar, din contră, poți pierde tot ceea ce ai investit. Nu puține sunt vocile avizate, din rândul analiștilor financiari, care nu recomandă sub nicio formă astfel de investiții. În general, ei spun că poți să te aventurezi pe această piață și să riști strict atât cât îți poți permite să pierzi.

De exemplu, ar fi o nebunie să-ți vinzi locuința pentru a investi, riscurile sunt mult prea mari, dar poți arunca pe piață o parte din economiile care nu îți trebuie urgent la ceva anume. Totuși, nu uita nicio clipă faptul că nu există garanții, criptomonedele nu sunt controlate de instituții oficiale, iar riscurile sunt dintre cele mai mari.

Numeroși români au ajuns milionari investind în acest domeniu și au ajuns să stea la masa bogătașilor țării cu oameni care clădesc imperii de decenii. Avem o categorie noua de milionari romani, afirmă analiștii noștri.

La noi, tinerii milionari se îndreaptă către zona imobiliarelor de lux. De asemenea, trebuie punctat faptul că, pe lângă investitorii în piață crypto, noua generație de români milionari e compusă și din IT-iști.

„Da, avem o categorie nouă de milionari români, o nișă tânăra de oameni care sunt extrem de chibzuiți, caută proprietăți unice, în zona bune. Pot spune că din tranzacțiile făcute anul acesta un procent de 10-15%, poate 20%, sunt realizate de genul acesta de persoane, care activează pe zona de IT sau de Bitcoin.

Lunar înregistrăm tranzacții în va­loa­re totală de circa 7-12 milioane de euro. Luna trecută am vândut în­tr-o săptămâna o proprietate de 2,6 mi­lioane de euro și două de câte un milion de euro plus TVA fiecare”, a spus, pentru ZF, Nicoleta Manea, pro­prie­țar al companiei de consultanță imo­biliară ANG Luxury Properties, care activează în Nordul Capitalei și care are în portofoliu peste 2.000 de proprietăți.