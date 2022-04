Gaura ciudată din apă care nu e o iluzie optică: ce știm despre fenomenul din lacul Berryessa

Când cerurile se deschid în estul văii Napa din California, pe lângă lacul Berryessa, poți să juri că, în paralel, se deschide un portal către iad – or, cel puțin asta e impresia generală.

Dacă nivelul apei din rezervorul lacului Berryessa, din vârful barajului Monticello, crește prea mult, excesul de apă începe să se învârtească într-o gaură mare, aparent săpată în suprafața lacului.

Cunoscutăsu numele de „Glory Hole” (nume pus de localnici), gaura nu este, de fapt, o gură a iadului, deși vortexul cu siguranță arată ca una. Este doar un deversor, construit de ingineri, în anii 1950. Gaura este alternativa unui jgheab lateral clasic, folosit pentru a controla debitul de apă dintr-un baraj sau un dig.

Structura este cunoscută sub numele de „gura de clopot” (mouth of the bell, care rimează cu „hell” – iad); tehnologia este folosită pentru a controla nivelul apei a mai multor baraje din întreaga lume.

Glory Hole, din lacul Berryessa, vizitată anual de sute de turiști

Cu toate acestea, Glory Hole, din lacul Berryessa, Napa, SUA, este una dintre cele mai faimoase de acest fel, deoarece reușește să creeze un adevărat spectacol. Spre exemplu, anual, sute de turiști se adună pentru a admira fenomenul creat de om.

Din motive evidente, în lac sunt total interzise înotul sau plimbarea cu barca.

Singura moarte umană înregistrată vreodată la Glory Hole a fost în 1997, când o femeie a înotat spre structura de ciment. Se pare că ea s-a agățat de margine timp de 20 de minute, iar salvatorii nu au ajuns la timp, la ea. Cadavrul ei a fost găsit câteva ore mai târziu.

În timp ce vortexul ar putea părea intimidant de sus, cei care lucrează la el spun că viteza apei nu este atât de mare, totul fiind doar o iluzie optică.

În fiecare secundă, gaura de scurgere de 22 de metri lățime și 75 de metri lungime este capabilă să înghită aproximativ 1.360 de metri cubi de apă.