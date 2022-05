Franciza Fast & Furious se termină la momentul potrivit: de ce „banii vorbesc”

Franciza Fast & Furious se va încheia cu un final format din două părți, iar bugetul viitorul film, Fast X, ne arată că sfârșitul vine exact la momentul potrivit.

După plecarea regizorului Justin Lin, Fast X continuă cu noul regizor Louis Leterrier (The Incredible Hulk). Totuși, toată această afacere va costa 300 de milioane de dolari, o sumă deloc de neglijat.

Prețul ridicat explică parțial distribuția impresionantă a Fast X, dar privind în urmă, poți observa că, de la Fast Five încoace, bugetele au fost pe o pantă ascendentă, destul de abruptă. Fast Five a costat 125 de milioane de dolari, un film scump, desigur, dar bugetele au crescut în timp.

Fast & Furious a crescut bugetul, pe măsură ce a lansat noi filme

Începând cu The Fate and the Furious, care a costat doar 38 de milioane de dolari, drumul francizei s-a derulat pe o pistă destul de alunecoasă, din punct de vedere financiar. Ultimul film, F9, din 2021, a demonstrat acest lucru mai bine ca niciodată, cascadoriile și secvențele de acțiune fiind deconectate oarecum într-un mod comic de realitate.

Desigur, Fast Saga a ajuns pe culmile succesului financiar, ceea ce o face cea mai mare franciză de filme de acțiune din ultimii ani. Furious 7 și The Fate of the Furious au depășit ambele 1 miliard de dolari la box-office-ul mondial, în timp ce F9, lansat chiar în momentul în care cinematografele tocmai începeau să-și revină de pe urma pandemiei de COVID-19, a strâns 726 de milioane de dolari.

Problema bugetului intră în ecuație odată cu prețul de 300 de milioane de dolari al lui Fast X și cu posibilitatea ca Fast Saga să fi atins apogeul în ceea ce privește succesul financiar. Vorbind despre o sumă imensă, devine imposibil să te poți gândi la un nou film, cu un buget și mai mare decât atât, dar și cu încasări pe măsură. Noroc că fanii nu se gândesc neaparat la bani, ei având alte sisteme de valori în minte și în suflet.