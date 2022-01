Cazuri de coronavirus în România în 2022. Situația în timp real. Bilanțul total: 1.810.342 de cazuri

Cazuri de coronavirus în România în 2022. Am intrat într-un nou an, însă pandemia de coronavirus nu s-a încheiat. În timp ce reprezentanți ai OMS (Organizația Mondială a Sănătății) susțin că pandemia s-ar putea încheia în acest an, dacă ratele globale de vaccinare ar continua să crească. Până la ora actuală, peste 8 miliarde de doze de vaccin au fost administrate la nivel global, numărul reprezentând prima, a doua și a treia doză de vaccin. Tot OMS a declarat că inegalitatea ratelor de vaccinare din unele părți ale lumii a permis pandemiei de coronavirus să dureze mai mult decât ar trebui. În România, la început de an 2022 se vorbește de valul cinci al pandemiei, cel al tulpinei Omicron, iar prognozele INSP (Institutul Național de Statistică) spun că până la finalul lunii ianuarie este foarte probabil ca țara noastră să ajungă din nou la 25.000 de cazuri de infectare pe zi. Playtech.ro anunță bilanțul cazurilor de coronavirus din 2022, publicat de Grupul de Comunicare Strategică, în fiecare zi, după ora 13.00.

Cazuri de coronavirus în România, 1 ianuarie 2022

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că până azi, 1 ianuarie 2022, pe teritoriul României s-au înregistrat 1.810.342 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19).

Dintre aceste cazuri, 11.370 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, până azi, 1.739.999 de pacienți au fost declarați vindecați.

De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.451 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 29 sunt ale unor pacienți reinfectați, care sunt testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Previziuni ale OMS despre pandemia de coronavirus în 2022

În timp ce unii oficiali ai OMS cred că pandemia de covid-19 s-ar putea încheia în acest an dacă ratele globale de vaccinare ar continua să crească, un alt oficial a spus că, odată încheiată faza acută a pandemiei actuale, coronavirusul nu va dispărea definitiv.

”Faza acută a pandemiei de COVID-19 s-ar putea încheia anul viitor, dar coronavirusul nu va dispărea complet”, a afirmat recent Mike Ryan, director executiv al Programului pentru situaţii de urgenţă al OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii).

Mike Ryan, medic epidemiolog irlandez, a mai spus că este prea devreme să se tragă concluzii în ce privește severitatea variantei Omicron, atâta timp cât el nu se răspândește la scară mai largă în rândul vârstnicilor.

Pragul simbolic de un milion de contaminări pe zi cu noul coronavirus a fost depășit pentru prima oară în săptămâna 23-29 decembrie, înainte de festivităţile de Anul Nou.

În medie, 1.045.000 de noi cazuri zilnice de coronavirus s-au înregistrat în această perioadă, însemnând o creştere cu 46% faţă de săptămâna precedentă, conform unui bilanţ întocmit de AFP în baza bilanţurilor comunicate de fiecare ţară. Un record precedent, de 817.000 de cazuri de covid-19 pe zi, s-a înregistrat înaintea valului actual, în perioada 23-29 aprilie 2021.

