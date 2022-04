Forțele ucrainene au aruncat în aer un pod traversat de blindate rusești la Izium FOTO

O unitate de operațiuni speciale ucrainene a distrus un pod în timp ce un convoi rus l-a traversat în timp ce se îndrepta spre Izium, în regiunea de sud-est Harkiv, a susținut joi Comandamentul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei într-un comunicat.

Oficialii ucraineni au raportat lupte grele în vecinătatea Izium în ultimele zile, spunând că forțele ruse încearcă să ajungă în regiunea de est Donbas din direcția orașului.

Declarația susținea că unitatea ucraineană a distrus podul cu o încărcătură explozivă în timp ce un convoi al unui vehicul blindat Tiger l-au traversat mai multe camioane.

CNN nu a putut verifica independent afirmația. Forțele ucrainene au distrus un pod cheie în regiunea Kiev pentru a încetini avansul forțelor ruse în primele zile ale războiului.

Miercuri, o echipă CNN a asistat la bombardarea intensă a cartierului rezidențial Saltivka, din nord-estul Harkov, un oficial local spunând că crede că Rusia intensifică atacurile pe fondul unei noi etape a operațiunilor militare în regiune.

Oficialii ucraineni au avertizat zile întregi că se așteaptă la o ofensivă majoră din partea forțelor ruse în regiunea vecină, estul Donbas, pe măsură ce Rusia își repoziționează trupele și echipamentele în urma unei eșuări de a lua capitala Kiev.

The #Ukrainian SDF blew up a bridge with #Russian military equipment near #Izyum. pic.twitter.com/2luk8jaOIZ

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022