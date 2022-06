Florin Cîțu, schimbat din funcția de președinte al Senatului. Ce nume greu din PNL îi va lua locul

Zilele lui Florin Cîțu la șefia Senatului României sunt numărate. Liberalii se întâlnesc miercuri dimineață, la ora 9:30, pentru a-l înlocui pe fostul premier cu un nume greu din partid, după ce l-au schimbat și din funcția de președinte interimar al filialei sector 3 PNL. Toți senatorii Partidului Național Liberal au fost convocați astăzi, 29 iunie, pentru a decide viitorul lui Cîțu.

Potrivit surselor Antena 3, în locul lui Florin Cîțu, la șefia Senatului, vine Alina Gorghiu. Miercuri dimineață, toți senatorii PNL au fost convocați la ședință. De asemenea, premierul și președintele PNL, Nicolae Ciucă, dar și secretarul general al PNL, Lucian Bode, au cerut prezență obligatorie pentru toți senatorii în plenul Senatului, la ora 12:00.

Astfel, Florin Cîțu va fi schimbat din funcția de președinte al Senatului în ultima zi din această sesiune parlamentară, în locul lui urmând să fie propusă și susținută Alina Gorghiu. Politiciana ar urma să fie președinte interimar pe timpul vacanței parlamentare, apoi, în septembrie să fie pus un nou președinte al Senatului.

Drumul lui Cîțu spre șefia PNL a fost anevoios, liberalul ajungând de la cel mai important membru la statutul de „indezirabil” în doar câteva luni. Unul dintre cei mai mari contestatari ai parteneriatului cu PSD, Cîțu a demisionat din funcția de președinte al PNL în luna aprilie.

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României.Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, știm foarte bine că așa se întâmplă. Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 și 2019. Din păcate, văd iarăși același ritm”, spunea Cîțu în momentul demisiei.