Firmele românești se duc în cap, însă europenii au motive să bată din palme

Din nefericire, al doilea an pandemic a adus noi provocări pentru mediul de afaceri românesc, iar cifrele pe care le-am văzut cu toții, la finele lui 2021, nu arată deloc bine. Avem un număr foarte mare de societăți care au pus lacătul pe ușă, însă statele europene au motive de bucurie. Pot să deschidă șampania, pentru că economia lor din zona euro duduie, la fel și mediul privat.

Activitatea economică în zona euro pare că începe să depășească provocările pandemice, dar și pe cele de pe lanțurile de aprovizionare. Cifrele arată bine. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) în zona euro, care măsoară activitatea în industrie și sectorul serviciilor, a scăzut la 58 de puncte în decembrie, de la 58,4 puncte luna precedentă, conform datelor companiei Markit, cu sediul la Londra.

Indicele care măsoară producția, perceput ca un indicator al viabilității economiei, s-a menținut la 53,8 în decembrie, similar cu nivelul din noiembrie.

„A fost o perioadă incredibil de dificilă pentru fabricile din zona euro în semestrul doi din 2021, dar cele mai recente date arată o îmbunătățire a situației. Vedem indicii bine venite că perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat toate liniile de producție din Europa, încep să se atenueze”, a apreciat Joe Hayes, economist la IHS Markit.

În România nu putem spune același lucru

Referindu-ne la situația mediului nostru de afaceri, care reprezintă principalul motor al economiei, nu avem cuvinte de laudă cu privire la performanțele pe 2021. A fost un an dificil, iar acest lucru se vede în rapoartele de final de an.

Conform datelor prezentate în cel mai recent raport al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), se pare că, în primele 11 luni din 2021, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a fost de 11.604.

Capitala deține supremația în clasamentul regiunilor cu numărul celor mai multe firme închise, după primele 11 luni ale anului curent, respectiv 1.159 (în creştere cu 13,63% faţă de aceeaşi perioadă din 2020). Pe locurile următoare se situează judeţele Cluj, cu 588 firme suspendate (în scădere cu 0,34%), Bihor – 511 firme (+10,13%) şi Constanţa – 500 (+10,86%).

În schimb, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 72 (în creştere cu 84,62% faţă de ianuarie-noiembrie 2020), Alba – 83 (-59,71%) şi Giurgiu – 96 (+28%).

De asemenea, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Mehedinţi (plus 98,68%), Ialomiţa (plus 84,62%) şi Gorj (plus 78,57%), în timp ce scăderi au fost consemnate doar în Alba (minus 59,71%), Satu Mare (minus 3,89%), Harghita (minus 3,54%) şi Cluj (minus 0,34%).