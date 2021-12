Vestea uriașă despre pensiile românilor. Pensionarii care vor primi până la 1.200 de lei în plus în ianuarie

Sunt vești bune despre pensiile românilor. Ce categorie de pensionari vor primi până la 1.200 de lei în ianuarie 2022. De asemenea, Ministrul Muncii i-a asigurat pe români că își vor primi pensiile până în data de 15 ianuarie. Acesta a spus că a discutat la telefon cu directorul adjunct al Poștei Române pentru a fi depuse toate eforturile ca pensiile pe luna ianuarie a anului următor să fie plătite la timp.

Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat ce pensionari vor primi 1.200 de lei în plus, adică suma de 2.200 de lei în ianuarie. Astfel, ministrul Muncii a explicat că toți pensionarii care în ianuarie, cu acea majorare de 10% ar fi ajuns la un venit de 1.600 de lei, o să primească, de fapt, suma de 2.200 de lei.

„Sprijinim partea de jos a pensiilor. 2,45 de milioane de persoane se încadrează la acest ajutor financiar care se primește o singură dată în luna ianuarie şi care pleacă de la 1200 de lei, gradual, astfel încât am plecat cu pensia minimă 1.000 de lei, sprijinul de 1.200, valoare totală de 2.200. Toți cei până în 1600 lei vor avea în luna ianuarie acest ajutor”, a explicat Marius Budăi, potrivit România TV.

Ministrul Muncii a mai spus și că plățile pensiilor pentru luna ianuarie 2022 se vor plăti până în data de 15 ale lunii.

„Se fac plătile. Am avut ieri o discutie cu directorul general adjunct de la Posta Româna. Am stabilit sa facem eforturi astfel incat in intervalul 6-15 ale lunii pensiile care se plătesc prin factorul poştal să ajungă la oameni. În cazul pensiilor care se încaseaza pe card nu exista nicio modificare, toate vor fi plătite până pe 15 ianuarie.

Vom avea mobilizare şi pensiile vor fi plătite la timp. (…) Am discutat telefonic, în această seară (n.red. marți seară) cu directorul general adjunct al Poştei Române, Ovidiu Călin, astfel încât să fie depuse toate eforturile pentru ca pensiile pe luna ianuarie a anului 2022 să fie plătite până în data de 15”, a mai transmis ministrul Muncii.