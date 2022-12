Filmele SF devin realitate: ce planuri are Elon Musk pentru Neuralink

Miliardarul tehnologic Elon Musk a declarat că una dintre companiile sale va putea în șase luni să implanteze un dispozitiv într-un creier uman care să permită comunicarea cu un computer.

Interfața, produsă de start-up-ul Musk Neuralink, ar permite utilizatorului să comunice direct cu computerele prin gândurile lor, a spus el.

„Cred că am depus majoritatea documentelor noastre la FDA (US Food and Drug Administration) și credem că probabil în aproximativ șase luni ar trebui să putem avea primul nostru Neuralink la un om”, a spus el într-o prezentare a companiei.

„Am muncit din greu pentru a fi pregătiți pentru primul nostru om (implant) și, evident, vrem să fim extrem de atenți și siguri că va funcționa bine înainte de a pune un dispozitiv într-un om”, a spus el.

Musk – care a cumpărat Twitter luna trecută și deține, de asemenea, SpaceX, Tesla și alte câteva companii – este cunoscut că face previziuni ambițioase despre companiile sale, unele dintre ele nefiind reale.

În iulie 2019, el a promis că Neuralink va putea efectua primele teste pe oameni în 2020.

Viitorul pare interesant

Prototipurile, care au dimensiunea unei monede, au fost implantate în craniile maimuțelor.

La prezentarea Neuralink, compania a arătat mai multe maimuțe „jucând” jocuri video de bază sau mișcând un cursor pe un ecran prin implantul lor Neuralink.

Musk a spus că firma va încerca să folosească implanturile pentru a restabili vederea și mobilitatea oamenilor.

„Inițial, am permite celor care aproape că nu au capacitatea de a-și opera mușchii… și le vom permite să-și opereze telefonul mai repede decât cineva care nu are probleme”, a spus el.

„Oricât de miraculos ar părea, suntem încrezători că este posibil să restabilim funcționalitatea completă a corpului unei persoane care are măduva spinării tăiată”, a spus el.

Dincolo de potențialul de a trata bolile neurologice, scopul final al lui Musk este să se asigure că oamenii nu sunt copleșiți intelectual de inteligența artificială, a spus el.

Alte companii care lucrează la sisteme similare includ Synchron, care a anunțat în iulie că a implantat prima interfață creier-mașină în Statele Unite.