Fata care a căzut de la 3000 de metri și a supraviețuit. Povestea ireală a drumului de 11 zile prin Amazon

Zborul lui Juliane Koepcke trebuia să dureze mai puțin de o oră. Ea și mama ei s-au îmbarcat în avion la Lima, Peru, cu destinația Pucallpa, un oraș portuar care se întinde de-a lungul râului Ucayali.

Destinația lor finală era Panguana, o stațiune de cercetare biologică din jungla amazoniană, unde locuia de ani de zile cu mama și tatăl ei, Maria și Hans-Wilhelm Koepcke, ambii zoologi consacrați. Dar, pentru tânăra de 17 ani, s-a întâmplat ceva neașteptat.

În timp ce zbura deasupra Peru, avionul a intrat într-o furtună. În timp ce avionul cobora, oamenii țipând și intrând în panică, Juliane, de pe un scaun de la fereastră din rândul din spate, a văzut un fulger care a lovit aripa dreaptă a avionului. Avionul a intrat în picaj și s-a prăbușit spre sol.

„Următorul lucru pe care mi l-am dat seama a fost că nu mai eram în interiorul avionului”, a declarat ea pentru New York Times în 2021. „Eram afară, în aer liber. Nu părăsisem avionul; avionul mă părăsise pe mine”.

Era în ajunul Crăciunului, în 1971. Toată lumea din avion murise în afară de Juliane. Ea căzuse în jurul a 3.000 de metri. Se crede că viața ei a fost salvată de un rând de scaune moi care i-au amortizat căderea.

Rănile ei au fost minore: O entorsă la genunchi; o claviculă ruptă; tăieturi la umărul drept și la gamba stângă; un ochi umflat. Vederea îi era afectată – își pierduse ochelarii. Acum, avea sarcina de a supraviețui următoarei etape: să fie singură într-o zonă izolată din junglă.

În cartea sa de memorii din 2011, When I Fell From the Sky (Când am căzut din cer), ea a scris: „Am zăcut acolo, aproape ca un embrion, pentru restul zilei și o noapte întreagă, până în dimineața următoare. Sunt complet udă, acoperită de noroi și de pământ, căci trebuie să fi plouat torențial o zi și o noapte întreagă”.

Cunoștea sunetele păsărilor și ale broaștelor din jurul ei și, în curând, și-a dat seama că se afla pe un teritoriu familiar. „Am recunoscut sunetele animalelor sălbatice din Panguana și mi-am dat seama că mă aflam în aceeași junglă și că am supraviețuit accidentului”, a spus ea. „Ceea ce am simțit nu a fost frică, ci un sentiment nemărginit de abandon”.

Juliane avea doar o pungă de dulciuri pentru a se întreține și, în ziua de Crăciun, a pornit la drum, mergând pe jos prin Amazon, riscând să întâlnească tot felul de animale, plante mortale, insecte și boli.

Era sezonul ploios, așa că nu existau fructe, nici posibilitatea de a face foc. A băut apă din râu și, timp de 11 zile, în ciuda șanselor care îi erau potrivnice, a mers pe jos, s-a târât și a înotat până la siguranță.

După 50 de ani, ea este încă acolo

Pentru mulți, o întoarcere în locul care a jucat un moment definitoriu pentru o epocă din viața ta ar putea fi prea mult.

Dar, pentru Juliane, acum Dr. Juliane Diller, chiar jungla în care s-a aflat singura supraviețuitoare a unui accident ciudat este astăzi locul ei de muncă.

După accident, Dr. Diller s-a mutat în Germania și a studiat pentru un doctorat în biologie, devenind la scurt timp un zoolog respectat, la fel ca părinții ei.

Apoi, în 1989, s-a căsătorit cu Erich Diller, un entomolog și o autoritate în domeniul viespilor parazite.

Dr. Diller a fost atrasă înapoi la Panguana – care a fost înființată de părinții ei în 1968 – încă de la accident.

În 1981, ea a petrecut 18 luni în stațiune în timpul studiilor sale, cercetând fluturi diurni, iar mai târziu și-a susținut teza de doctorat despre lilieci. În 2000, la moartea tatălui ei, a preluat funcția de director al stațiunii și a devenit principalul organizator al expedițiilor internaționale de acolo.

„Jungla m-a prins și m-a salvat. Nu a fost vina ei că am aterizat acolo. În cele 11 zile de drumeție solitară înapoi spre civilizație, mi-am făcut o promisiune. Am jurat că, dacă voi rămâne în viață, îmi voi dedica viața unei cauze semnificative care să servească natura și umanitatea.”

Deși traumatizantă, Dr. Diller a declarat că accidentul „m-a ajutat din nou și din nou să îmi păstrez capul limpede chiar și în situații dificile” și să realizez că „nimic nu este cu adevărat sigur, nici măcar pământul solid pe care am pășit”.