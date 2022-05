”Fără penali în funcții publice”, mai aproape de realitate: se începe cu președintele României

În urmă cu câțiva ani, peste un milion de români și-a exprimat dorința ca în funcțiile publice din România să nu mai existe oameni care au fost condamnați penal pentru diverse fapte ilegale. Deși acele semnături vor rămâne date uitării, iar întregul efort a fost doar o manifestare populistă fără consecințe reale, se întâmplă totuși ceva din ceea ce și-a dorit poporul.

Persoanele condamnate definitiv la închisoare nu mai pot candida la președinția statului. În continuare pot candida la orice alte funcții publice, inclusiv cea de primar, deputat, senator și nu numai. Piedone, de exemplu, era condamnat când a candidat la primăria sectorului 5. În orice caz, o putem totuși percepe ca pe o victorie că măcar în fruntea țării, dacă se va legifera acest proiect legislativ, nu vom avea condamnați.

Există însă excepții

În cazul condamnaților definitiv la închisoare, aceștia pot candida la președinția țării, dacă a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea. În rest, conform unui proiect ce va ajunge la votul final din Parlament cu propunere de adoptare, după ce luni a primit raport favorabil raport favorabil la comisiile de specialitate de la Camera Deputaților, nu ar trebui să mai avem ”penali” la șefia României.

Proiectul de lege despre care discutăm acum își are rădăcinile în 2017, când a fost înregistrat în Parlament, cu mult timp înaintea inițiativei ”fără penali în funcții publice”. Acesta vizează modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României. Proiectul are mari șanse să treacă în viitorul apropiat de Parlament, având în vedere că are propunere de adoptare.

“Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea”, scrie, mai exact, în proiectul de lege, conform Avocatnet.ro.

Ca referință, în prezent, pentru poziția de președinte al României, poate candida orice persoană cu vârsta de minim 35 de ani, cu cetățenie română și domiciliul în țară care a avut cel mult un mandat pe această funcție.