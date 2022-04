Există deja o colecție de NFT-uri cu evenimentul de la Oscar: cum arată pe blockchain Will Smith plesnindu-l pe Chris Rock

Deoarece este 2022, iar fiecare meme și moment viral merită să fie imortalizat pe blockchain, se pare că celebra confruntare a actorului Will Smith, câștigător la Premiile Oscar, cu comediantul Chris Rock a ajuns deja în mediul NFT.

După cum a observat Fortune, există deja câteva proiecte care profită de dramă. O monedă Will Smith Inu – o referință făcută celebră de Elon Musk la mascota lui Dogecoin, rasa de câini cunoscută sub numele de Shiba Inu – a crescut deja cu peste o mie de procente în valoare de la lansare, în dimineața de după Oscaruri. Și chiar mai mult, în pulsul încasărilor contemporane de numerar, este o colecție „Will Smith Slap” de NFT care are deja un volum serios.

Inutil să spun că este greu să argumentezi că oricare dintre aceste proiecte – sau nenumăratele execuții similare care apar acum inevitabil după fiecare moment cultural sclipitor – aduc ceva nou din punct de vedere tehnologic sau antreprenorial în lumea blockchain-ului, a afacerilor sau în lumea artistică.

Asta nu înseamnă că proiectele blockchain interesante nu există. Dar în cazul proiectelor bazate pe meme și evenimente curente, cumpărătorii au grijă.

Premiile Oscar 2022, ca un ring de box: motivul pentru care Will Smith l-a pocnit pe Chris Rock, în direct, la gală

În încercarea de a fi amuzant, Chris Rock a spus, la un moment dat, că soția lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, ar semăna cu GI Jane 2, din pricina faptului că actrița este rasă pe cap.

Cu toate că, cel puțin inițial, Will Smith a schițat un oarecare zâmbet, nu a durat mult până când actorul a urcat pe scenă și l-a pocnit pe Chris Rock, în direct, spunându-i, mai apoi: „Evită să folosești numele soției mele” (traducere aproximativă).

Ulterior, Chris Rock a comentat: „Will Smith mi-a dat una de mi-au sărit capacele”.