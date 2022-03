Will Smith, derapaj halucinant pe scena Premiilor Oscar. Motivul pentru care l-a lovit cu pumnul pe actorul Chris Rock în fața tuturor. Video

În direct și în cel mai incomod și neașteptat moment al premiilor Oscar, actorul Will Smith a urcat pe scenă pentru a-l lovi în față pe Chris Rock, care a făcut o glumă pe seama soției sale. Will Smith, nominalizat pentru cel mai bun actor pentru filmul „King Richard”, a urcat pe scenă după ce comediantul a comparat-o pe Jada Pinkett-Smith, care nu are păr, cu protagonista filmului G.I. Jane.

Gluma care l-a scos din sărite pe Will Smith

Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a făcut-o glumă pe seama soției actorului Will Smith, Jada Pinkett Smith, transmițându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului „G.I. Jane”, un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore, care era rasă complet în cap.

Actorul Will Smith a fost deranjat de gluma făcută de colegul său, având în vedere că Jada Pinkett Smith, în vârstă de 50 de ani, apare public, de anul trecut, cu părul complet ras, după ce în 2018 a anunțat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

Astfel, actorul s-a ridicat imediat de pe scaunul său, îndreptându-se spre Chris Rock, care se afla pe scenă, și fără a-l anunța, acesta l-a lovit cu pumnul în față, amenințându-l să nu mai pomenească numele soției sale: „Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!”, a strigat Will Smith spre Chris Rock, în timp ce producătorii postului TV ABC au întrerupt imediat sunetul întregii transmisiuni.

Chiar și așa, momentul apare pe internet cu sunet, telespectatorii putând auzi reacția actorului Chris Rock, care a afirmat că Will Smith tocmai m-a pălmuit zdravăn de tot! Asta a fost cea mai tare seară din istoria televiziunii”, a transmis actorul de comedie.

Will Smith și-a cerut scuze public

După câștigarea premiului Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard”, unde l-a interpretat pe Richard Williams, tatăl jucătoarelor de tenis Venis şi Serena Williams, Will Smith și-a cerut scuze public plângând în timpul discursului său de primire a trofeului în cadrul decernării premiilor Oscar 2022.

Acesta a explicat că iubirea față de cei apropiați l-au împins să recurgă la acest gest. Deși este conștient că în ziua de astăzi, aceste abuzuri venite din partea colegilor ar trebui tolerate și gestionate altfel, acesta nu a putut să îndure nedreptatea exprimată din partea comediantului către soția sa

„Vreau să-mi cer scuze faţă de Academia de film americană, vreau să îmi cer scuze faţă de toţi colegii mei nominalizaţi. Iubirea te împinge să faci lucruri nebuneşti. Richard Williams a fost un apărător neînfricat al familiei sale. În această perioadă a vieţii mele, în acest moment, sunt copleşit de ceea ce Dumnezeu îmi cere să fac şi să fiu în această viaţă. Mi se cere ca în viaţa mea să îi iubesc pe oameni şi să îi apăr pe oameni şi să fiu un râu călăuzitor pentru oamenii mei. Ştiu ce trebuie să fac atunci când noi toţi trebuie să rezistăm în faţa abuzurilor, când trebuie să rezistăm în faţa oamenilor care vorbesc prostii în această industrie. Trebuie să îi suportăm pe oamenii care nu ne respectă şi trebuie să zâmbim şi să pretindem că acest lucru este OK”, a adăugat Will Smith pe scena celei de-a 94-a ediţii a galei Oscar.

Urmărește momentul video în care Will Smith și-a lovit colegul: