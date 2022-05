Eurovision a împărțit Europa în două mai ceva ca 5G-ul. De ce e bine că a câștigat Ucraina

În momentul în care Ucraina a fost desemnată câștigătoare a concursului anual de muzică, Eurovision, Europa s-a împărțit în două, de-ai fi putut să juri că suntem martorii unui alt conflict de opinie de tipul: 5G, vaccinuri, recensământ sau orice altceva a mai inflamat publicul din toată lumea, dar și de la noi din țară, în ultimii ani.

Așadar: este, sau nu, bine că Ucraina a luat trofeul în 2022? Firește, răspunsul la această întrebare va fi diferit în funcție de fiecare persoană pe care o vei întreba. În mod surprinzător, nu trebuie să fii pro-Putin și nici anti-Ucraina pentru a susține că victoria țării menționate anterior nu ar fi una corectă – lucru care, trebuie să recunosc, m-a mirat cel mai mult.

Nu ne convine câștigătorul, iar asta pentru că nu înțelegem conceptul de Eurovision

În definitiv, atunci când vine vorba despre muzică, mergem tot pe vorba aia românească, „câte bordee, atâtea obicee” – ori chiar am putea să ne afundăm și mai tare în istorie: „de gustibus non disputandum”.

Cu alte cuvinte, oricine ar fi câștigat, anul acesta ori în alt an, tot se găseau vreo câțiva sceptici care să zică: „ce-i cu porcăria asta de melodie?”.

A câștigat Ucraina; nu ne convine, dar nu aducem argumente pertinente pentru că, în realitate, nu știm sau nu înțelegem cum stă treaba cu Eurovisionul. Suntem, în schimb, capabili, să ne dăm specialiști în muzică, pentru că în toate celelalte suntem doctoranzi demult.

În primul rând, pentru a pricepe mai bine, trebui să ții seamă de un aspect foarte important: Eurovision a fost din prima clipă și va fi mereu un concurs de muzică cu mari mize politice. Aceasta teorie se vehiculează în spațiul public de ani de zile, numai că, din pricina situației fără precedent în care se află, în acest moment, Ucraina, abia acum ai avut șansă să observi mai bine acest lucru.

Eurovision nu s-a politizat acum, odată cu războiul pe care militarii habarniști ai lui Vladimir Putin l-au pornit, cu nesaț, împotriva Ucrainei, ci e politizat încă de la prima ediție, doar că până acum nu știai prea bine care este miza, deși o bâjbâiai. Acum miza e evidentă: o mână de ajutor întinsă unei națiuni care are nevoie disperată de orice act de bunăvoință.

De ce e bine că a câștigat Ucraina

Faptul că Ucraina urma să fie desemnată câștigătoare se bănuia încă de dinainte. Recunosc, chiar și eu am știut asta, cu toate că am ars niciodată de nerăbdare să urmăresc vreo ediție Eurovision.

Cu toate astea, am citit sute de materiale despre războiul curent, am plâns din cauza poveștilor de groază care se petrec, din nefericire, acolo și i-am dorit, în secret, lui Putin să calce pe-o banană (ca să mă exprim elegant). Acestea fiind spuse, am salutat decizia desemnării câștigătorului de anul acesta, cu toate că melodia nu m-a dat pe spate (ca niciuna din concurs, în afară de cea a britanicului Sam Ryder, dacă este să fiu părtinitoare). Am salutat-o pentru că am știut mereu că Eurovision nu este altceva decât un concurs, așa cum spuneam anterior, cu mize politice. O masă rotundă în care se cântă.

Iar acum, în 2022, este pentru prima oar, când mizele politice chiar produc ceva bun.

Hai să recunoaștem, orice veste bună pentru Ucraina poate aduce un strop de speranță pentru un popor care sângerează. În plus, sunt și ceva bani la mijloc – nu cred că e nevoie să mai amintesc de ce Ucraina are nevoie de banii ăștia mai mult ca oricare altă țară din Europa.

„Ok, dar de ce nu au organizat o colectă și cu asta basta? De ce s-au mai deranjat să organizeze acest concurs dacă tot se știa de la început câștigătorul? De ce au mai pus celelalte țări pe drumuri, aiurea?”. Pentru că Eurovision este unul dintre cele mai urmărite evenimente anuale. La el se uită oameni de toate vârstele, din toate mediile sociale și culturale, așadar un mesaj transmis aici va fi, cu siguranță, văzut și auzit de toți.

„Unde va fi organizat, la anul, Eurovision?” Ce-i drept, nu am un răspuns pentru asta, întrucât îmi vine greu să cred că această țară va reuși să se refacă într-un an, chiar și în eventualitatea în care războiul s-ar încheia mâine. Aceste lucruri rămân să fie aflate în timp. Dar, ca să fiu totalmente sinceră cu tine, nici nu știu cât de important este pentru omenire unde va fi organizat Eurovisionul anul viitor. Mai important este ca războiul să se termine.

Iar dacă pe tine te deranjează că o melodie „așa-și-așa” a câștigat politic sau „din milă”, te-aș provoca să nu mai plângi, spre exemplu, atunci când, la Românii au Talent, câștigă „băiatul ăla orfan, care mai are cancer în stadiul patru, pe deasupra”. Dacă acolo poți să înțelegi că băiatul ăla care, poate, n-o fi cel mai talentat, a iscat cea mai intensă emoție (indiferent de motiv), poate ești capabil să înțelegi că și la Eurovision s-a întâmplat la fel, doar că aici nu e vorba de viața unui singur om, ci de milioane de vieți care atârnă de un fir subțire de ață.

„Ce treabă avem noi cu ucrainenii?”. Aparent, nicio treabă, dacă nu ne pasă de oameni, în general. Mai multă treabă am avea cu „frații noștri”, moldovenii de peste Prut. Mai ales că au dus trenulețul unionist direct în Italia, de dragul nostru. Ce-am făcut noi? Le-am deraiat trenulețul. „Când e frate lângă frate, ne dă lumea laoparte”.

Nici măcar Marea Britanie nu s-a supărat că a pierdut locul unu, cel pe care l-ar fi meritat în alte condiții. De ce te-ai supăra tu?

Ba chiar, umblă vorba prin târg că nici wrs nu s-a supărat că s-a clasat mai pe la coadă, în ciuda uralelor din sală, prevestitoare de succes, în momentul în care și-a cântat melodia. Artistul a lansat, la rândul lui, un îndemn la pace și libertate, imediat ce-a terminat de cântat melodia, în finală. Dar ce știe el? E doar un alt „globalist” cu vederi largi, „europenizat excesiv” și „un pic cam feminin”. Atât de „feminin” că i-a stricat liniștea până și lui Marcel Pavel. I-aș sugera un nou hit, pe tema asta, „Planeta a luat-o razna”. Nu de alta, dar ne-am cam săturat să cântăm aceeași „Frumoasa Mea”, la beție. Cu plăcere pentru idee, de restul te ocupi matale.

Pe final, ți-aș adresa o întrebare: ai luat în calcul vreo secundă posibilitatea ca Ucraina să fi câștigat și într-un univers paralel, unul în care Putin e băiat de treabă? Nu merită melodia? Ei, aș! C-o fi prima oară când o melodie fără sare și piper ia premiul cel mare la Eurovision.