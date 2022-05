Avocatul care-i îndeamnă pe români să nu se autorecenzeze: care sunt argumentele, de ce greșește Gheorghe Piperea

Pe ultima sută de metri a procesului de autorecenzare în România, avocatul Gheorghe Piperea a făcut mai multe declarații prin care îndeamnă românii să nu se autorecenzeze pentru că, în opinia sa, ”vă fură datele personale”. În mod previzibil, realitatea este un pic mai complexă decât atât, iar cei de la INS, responsabili de acest efort statistic, au publicat deja un comunicat cu lămuriri suplimentare pe marginea ”conspirației”.

Conform declarațiilor avocatului Gheorghe Piperea postate pe Facebook, românii trebuie să evite autorecenzarea și să aștepte la ușă recenzorul pentru a le fi prelucrate datele. Nu de alta, dar în opinia lui, dacă acest proces se desfășoară online, autoritățile intră în posesia datelor noastre care, ulterior, pot fi furnizate mai departe, pe internet. ”După autorecenzare, ei vă vor ști mai bine decât vă știți voi înșivă”, insistă avocatul.



Unde greșește avocatul Gheorghe Piperea

Deși îndeamnă la evitarea autorecenzării și are mai multe ”argumente” în acest sens, același avocat atrage atenția asupra faptului că nu este expert în domeniu și nu poate da ”răspunsuri/soluții detaliate”. Cu toate acestea, are mari șanse să fi stârnit o conspirație destul de mare, având în vedere că știrea originală referitoare la îndemnurile sale se numără printre cele mai citite de pe internet în ultimele 24 de ore, iar postarea sa are aproape 10.000 de reacții și peste 3000 de partajări.

”Este, în prima fază, digital, punându-vă în postura de a vă auto-recenza; dacă o faceți, vă donați datele cu caracter personal, informațiile referitoare la proprietate și “știrile” despre relații personale și starea de sănătate/boală, statului, băncilor, companiilor farma și IT; toată persoana voastră, tot patrimoniul vostru, devin informatizate, după care ei vă vor ști mai bine decât vă știți voi înșivă; controlul și chiar anularea voastră ca persoană cu drepturi și libertăți vor fi jocuri de copii; eu nu mă voi auto-recenza”, insistă avocatul cu aproximativ 150.000 de urmăritori pe Facebook.

De partea cealaltă a baricadei, încă de la momentul publicării Metodologiei de recenzare și de prelucrare a datelor în recensământul populației și locuințelor, INS a adresat exact acest scenariu detaliat mai sus. „Nu există posibilitatea de a face legătura între date şi indivizi pentru că datele vor fi introduse în formă codificată, ceea ce face imposibilă identificarea indivizilor.

CNP-urile completate în chestionarele de recensământ nu vor fi prelucrate, acestea fiind convertite automat (criptate) într-un cod statistic (Identificator Statistic Unic – ISU) format din 40 de caractere, codificarea cu ISU fiind o criptare ireversibilă, adică ISU ne se poate transforma înapoi în CNP, astfel nicio persoană nu va putea identificată. Aceste informaţii sunt folosite doar pentru a uşura completarea chestionarelor, precum şi pentru măsuri de control a calităţii, astfel încât să se evite omisiunile sau dubla înregistrare. Rezultatele pot fi diseminate numai agregat, cu un nivel de agregare suficient de sigur astfel încât să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a unei/unor persoane”, au insistat oficialii Institutului Național de Statistică.

În final, românii mai au timp până la 27 mai 2022 să se autorecenzeze, termenul inițial fiind de 15 mai. Din acel moment, va mai exista o perioadă de aproximativ două luni în care o persoană îți va bate la ușă pentru a efectua recensământul în format tradițional. Partea un pic ciudată și un argument suplimentar pentru faptul că avocatul greșește în îndemnul său este că și cei care îți vor călca pragul vor completa datele tot online, probabil cu o tabletă dar, cu siguranță, pe aceeași platformă ONLINE.