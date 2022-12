Emancipation: cum este ultimul film al lui Will Smith, după palma de la Oscar

Emancipation este un film american de acțiune istoric din 2022, regizat de Antoine Fuqua și scris de William N. Collage. Se bazează pe povestea adevărată a lui Gordon (numit „Peter” în film), un sclav, și pe fotografiile cu spatele său gol, puternic biciuit, care au fost publicate în întreaga lume în 1863, dând dovadă mișcării aboliționiste a cruzimii sclaviei americane. Filmul îi are în distribuție pe Will Smith, Ben Foster și Charmaine Bingwa.

„Emancipation” spune povestea triumfătoare a lui Peter (Will Smith), un bărbat care scapă din sclavie, bazându-se pe inteligența sa, pe credința neclintită și pe dragostea profundă pentru familia sa, pentru a se sustrage de vânătorii cu sânge rece și de mlaștinile neiertătoare din Louisiana, în căutarea libertății.

Filmul este inspirat din fotografiile din 1863 cu „Whipped Peter”, făcute în timpul unui examen medical al Armatei Uniunii, care au apărut pentru prima dată în Harper’s Weekly. O imagine, cunoscută sub numele de „The Scourged Back”, care arată spatele gol al lui Peter mutilat de o biciuire, a contribuit la creșterea opoziției publice față de sclavie.

De când a luat cu asalt scena și l-a pălmuit pe Chris Rock la cea de-a 94-a ediție a Premiilor Academiei, multe dintre proiectele lui Will Smith au fost fie amânate, fie învăluite în incertitudine, inclusiv Bad Boys 4, I Am Legend 2 și filmul Netflix, Fast and Loose.

Un astfel de proiect este și Emancipation, de la Apple TV. Inspirat dintr-o poveste adevărată, thrillerul istoric de acțiune îl are pe Smith în rolul unui sclav care, după ce este biciut aproape până la moarte, evadează dintr-o plantație din Louisiana și trebuie să se ascundă de prădătorii lui, în timp ce călătorește nord pentru a se alătura armatei.

Trebuie remarcat faptul că, drept pedeapsă pentru izbucnirea lui, lui Smith i s-a interzis să mai participe la ceremoniile premiilor Oscar în următorii 10 ani. Cu toate acestea, el este încă eligibil să fie nominalizat și, eventual, să câștige un eventual al doilea premiu Oscar din cariera sa.