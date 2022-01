Emailul de milioane de dolari pe care era să-l piardă pentru totdeauna. Nu este păcăleală

O femeie din SUA era aproape de a pierde pentru totdeauna emailul care îi aducea câteva milioane de dolari. Află cum a fost posibil acest lucru și ce a făcut aceasta.

O femeie în vârstă de 55 de ani din Michigan, care a câștigat 3 milioane de dolari jucând la Loteria Michigan, ar fi putut să rateze să-și revendice premiul dacă nu și-ar fi verificat dosarul de spam. Laura Spears a aflat din dosarul ei de spam că a câștigat un premiu Mega Millions de 3 miliaone de dolari la extragerea care a avut loc în data de 31 decembrie 2021.

„Căutam un e-mail lipsă de la cineva, așa că am verificat dosarul de spam din contul meu de e-mail. Atunci am văzut un e-mail de la Loterie care spunea că am câștigat un premiu. Nu îmi venea să cred ce citeam, așa că m-am conectat la contul meu de loterie pentru a confirma mesajul din e-mail”, a spus Spears pentru Michigan Lottery Connect.