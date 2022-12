Elon Musk se scaldă în bani: cine va investi 72 de milioane de dolari în compania sa spațială

Afiliații din Coreea de Sud, Mirae Asset Financial Group, plănuiesc să investească un total de 93 de miliarde de woni (72,43 milioane de dolari) în Space, X în ianuarie 2023, a declarat recent pentru Reuters o sursă.

Mirae Asset Securities Co Ltd și Mirae Asset Capital Co Ltd vor investi 88,5 miliarde woni și, respectiv, 4,5 miliarde woni în compania spațială a lui Elon Musk, a spus persoana, refuzând să fie identificată din cauza sensibilității problemei.

Companiile sud-coreene din dosarele de reglementare au spus că vor investi un total de 93 de miliarde de woni (72,43 milioane de dolari), fără a detalia ținta acelei investiții și fără a menționa Space X.

Mirae Asset Financial Group a refuzat să comenteze. Separat, Mirae Asset Securities a făcut o investiție de 116 miliarde de woni în Space X, prin fondul său, în iulie, a mai spus sursa.

Elon Musk așteaptă banii

Mai mult, în octombrie, Mirae Asset Financial Group plănuia să investească aproximativ 300 de miliarde de woni pentru a ajuta la finanțarea tranzacției lui Elon Musk pe Twitter.

Amintim că Elon Musk a preluat conducerea companiei Twitter pe 27 octombrie.

Twitter este în cădere liberă, de când miliardarul Elon Musk a preluat conducerea pe 27 octombrie. Valul de decizii proaste a făcut ca agențiile de publicitate să plece. Mai nou, jurnaliștii care l-au criticat pe șeful Tesla au primit interzis pe platforma socială.

Recent, a fost introdusă o nouă politică controversată, și anume oprirea oricăror legături către alte rețele sociale, inclusiv a agregatorilor de link-uri, cum ar fi Linktree. După un protest, schimbarea a fost eliminată rapid și însuși Musk a întrebat publicul dacă ar trebui să demisioneze din funcția de CEO.

Internauții au votat, spunând că Elon Musk ar trebui să plece din conducerea Twitter. Sondajul s-a încheiat cu 57,5% de voturi pentru, în timp ce 42,5% dintre participanți s-au opus ca miliardarul să demisioneze.