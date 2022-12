Elon Musk spune că va demisiona din funcția de CEO al Twitter: în ce condiții

Elon Musk spune că va demisiona din funcția de CEO al Twitter, dar nu va vinde compania. El a declarat că va rămâne director executiv până când va fi găsit un înlocuitor.

Elon Musk a spus că va demisiona din funcția de CEO al Twitter, odată ce va fi găsit un înlocuitor potrivit. Duminică, miliardarul a făcut un sondaj pe Twitter, în care a întrebat dacă ar trebui să părăsească funcția de CEO, iar utilizatorii Twitter i-au spus în mod covârșitor să plece. El nu a răspuns imediat la rezultate, dar până marți părea să fi acceptat voința oamenilor, după ce inițial a sugerat că ar putea, în schimb, să schimbe regulile, astfel încât doar utilizatorii care plătesc taxe la platforma socială să poată vota în sondajele Twitter.

Bineînțeles, nu există încă un calendar pentru ca Musk să predea frâiele. Și după cum spune tweet-ul său, va fi nevoie să găsească „pe cineva suficient de prost pentru a accepta postul”. În urma unui șir haotic de acțiuni pe care le-a întreprins de când a luat conducerea Twitter, ar putea fi greu să atragi candidați de înaltă calitate pentru acest post. Dar, ștacheta a fost stabilită extrem de jos sub mandatul lui Musk și o simplă schimbare a feței în vârf ar putea face foarte mult pentru a îmbunătăți imaginea Twitter pe termen scurt.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022