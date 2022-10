Elon Musk s-a sucit din nou: gestul celui mai bogat om din lume s-a simțit imediat pe burse

După promisiuni, procese și scandaluri la scară mondială, Elon Musk a revenit din nou asupra deciziei care a făcut înconjurul lumii, investiția de câteva zeci de miliarde de dolari.

Elon Musk vrea să cumpere Twitter, din nou, după cum a anunțat cel mai bogat om din lume. Imediat după anunțul miliardarului, acțiunile Twitter au urcat cu 15%, având în vedere că perspectivele sunt foarte optimiste legate de creșterea rețelei de socializare după schimbarea patronatului. Ca referință, Musk vrea să dețină acționariatului majoritar la platforma de microblogging pentru un preț de 54,2 dolari per acțiune.

Conform datelor obținute de Bloomberg pe marginea subiectului, Elon Musk a propus reluarea achiziției printr-o scrisoare către oficialii Twitter. Acțiunile companiei americane au fost oprite de la tranzacționare pentru scurt timp după apariția raportului.

Ca referință, în luna august a acestui an, Elon Musk a încheiat un acord pentru achiziția Twitter pentru o valoare de 44 de miliarde de dolari sau 54,2 dolari per acțiune. Între timp, șeful Tesla și SpaceX s-a sucit de mai multe ori, până în punctul în care răzgândirea s-a reflectat într-un proces costisitor intentat de oficialii rețelei de socializare.

Printre argumentele pe care le-a avut Musk pentru a evita să ducă la bun sfârșit achiziția s-a numărat numărul foarte mare de utilizatori falși de pe Twitter, număr pe care, din păcate, nu-l știe nimeni. În opinia sa, vorbim de milioane de boți care manipulează opinia publică într-o direcție sau în alta.

Dincolo de informațiile obținute de Bloomberg, prin intermediul contului Twitter Investor Relations, rețeaua de socializare a confirmat existența scrisorii și a planului de a relua achiziția de către Elon Musk.

Twitter issued this statement about today’s news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022