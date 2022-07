Un elicopter pilotat de un român s-a prăbușit în marea din Grecia, în timpul unei misiuni de stingere a incendiilor. Presa elena scrie că la bord se aflau patru persoane, iar un membru al echipajului a fost găsit teafăr, fiind vorba de român. Din păcate, doi oameni au murit, un cetățean din Republica Moldova și unul grec, relatează Zougla.gr. Al patrulea membru a fost zărit la ora 22.00, după ce a reușit să înoate și să iasă singur din apă. Potrivit agenţiei EFE, din echipaj făceau parte un român, doi moldoveni şi un traducător grec.

Update ora 12.16. Potrivit noilor informațiil din presa elenă, de fapt, românul, care era copilot, și un cetățean grec au murit. La bord se aflau și doi moldoveni, care au supraviețuit impactului cu marea. Inițial, s-a spus că unul dintre cetățenii din Rep. Moldova și-a pierdut viața.

Știrea inițială: Două persoane și-au pierdut viața, unul fiind cetățean din Republica Moldova, după ce elicopterul lor s-a prăbușit în Marea Egee (Grecia), în timp ce participau la o operațiune de stingere a incendiilor forestiere pe insula Samos, a anunțat Garda de Coastă, scrie Zougla.gr.

Un elicopter de pompieri, cu un echipaj de patru membri, care a participat la stingerea incendiului de amploare din Samos, s-a prăbușit în mare. Doi pasageri au decedat. La bordul vehiculului aerian se aflau patru persoane în momentul în care acesta opera în golful Plaka din zona Agios Minas. Este de tip Mi-8, fabricat rusesc si inchiriat din Ucraina.

Garda de Coastă l-a localizat pe primul dintre membrii echipajului, pilotul român, la ora 18.30. Ulterior, la ora 19.20, o a doua persoană a fost găsită, dar inconștientă. S-a încercat resuscitarea cardiorespiratorie (RCP), dar nu a răspuns manevrelor. La ora 19.43, cel de-al treilea membru al echipajului a fost găsit inconștient. Al patrulea membru a fost găsit nevătămat la ora 22.00. Potrivit informațiilor, acesta a reușit să înoate și să iasă singur din apă pe coasta Plaka.

Din prima clipă a fost pusă la cale o amplă operațiune de căutare și salvare pentru localizarea celor dispăruți. A implicat un UAV de tip Heron din Israel folosit de Forțele Aeriene și un elicopter de salvare Super Puma care a decolat din Chios.

Elicopterul model Mi-8, închiriat din Ucraina, decolase din Samos, la ora 16:39, iar accidentul s-a produs la 17:55. Se pare că se apropiase să ia apă, iar când a încercat să se ridice, a pierdut controlul și s-a prăbușit. La operațiunile de salvare au participat trei bărci de patrulare ale pazei de coastă şi alte două ambarcaţiuni. Motivul ar fi vântul puternic din zonă.

Un incendiu forestier a izbucnit la Samos, în jurul orei 14:00 (11:00 GMT), fiind chemate să intervină trei elicoptere şi cinci avioane asistate de aproximativ 50 de pompieri pentru stingerea flăcărilor. Rafale puternice de peste 7 pe scara Beaufort (cu 13 niveluri) au suflat în regiune elenă, în timp ce temperatura a ajuns, miercuri, la aproape 30 de grade Celsius în Grecia.

