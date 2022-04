Eddie Redmayne a reușit să impresioneze o planetă întreagă cu rolul său din Fantastic Beasts, mai puțin pe copiii săi: ce a declarat actorul

Eddie Redmayne recunoaște că cei doi copii ai săi nu sunt foarte impresionați de rolul său din „Fantastic Beasts”, chiar și în ciuda eforturilor sale de a-i convinge.

La scurt timp după ce a câștigat un Oscar pentru rolul său din filmul biograf „The Theory of Everything”, Redmayne a atins un nou nivel de faimă la Hollywood, alăturându-se unei mari francize de studio.

El a fost selectat să joace în seria prequel Harry Potter, „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, interpretând rolul lui Newt Scamander. Chiar de la primul film, a fost clar că Redmayne a reprezentat o alegere excelentă pentru a-l juca pe timidul, dar inimosul și curajosul Newt.

În prezent, franciza „Fantastic Beasts” se pregătește pentru lansarea celui de-al treilea film. Recenta peliculă va sosi în cinematografe săptămâna viitoare.

Cu lansarea lui „Fantastic Beasts 3” aflătă chiar după colț, Redmayne face acum tot posibilul să-și promoveze filmul.

El a recunoscut că, în ciuda faptului că a încercat să-i facă să gândească altfel, copiii lui nu sunt entuziasmați că el joacă rolul unui vrăjitor. Fiica lui Redmayne, în vârstă de 5 ani, a vrut doar să-și transforme bagheta în altceva, în timp ce fiul său de 4 ani nu a fost păcălit de încercările lui de a arăta ca un adevărat vrăjitor.

Ce a povestit Eddie Redmayne despre părerea copiilor săi în ceea ce privește rolul său din „Fantastic Beasts”

„A existat un anume moment în acest an în care m-am simțit ca și cum eram un tată care, printre altele, a jucat rolul unui vrăjitor. I-am dat lui Iris, fiica mea, bagheta lui Newt – ceea ce mi s-a părut destul de interesant, însă ea spus „Bine, mulțumesc tată”. M-am întors o oră mai târziu și ea deja o acoperise cu folie de staniol și o transformase în baghetă de zână. Apoi a spus: abia acum aceasta este o baghetă”, a declarat Eddie Redmayne, ușor amuzat.