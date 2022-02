Economia României, pe spatele IT-iștilor: câți bani generează tehnologia pentru bugetul țării

Deja de câțiva ani, salariile din IT sunt de referință în România. Sunt considerate cele mai mari și, în plus, au avantajul că sunt impozitate diferit, spre deloc. Până acum, nu am avut însă niște cifre exacte legate de aportul acestei industrii la economia țării.

Industria de software și servicii IT are un impact de 13,6 miliarde de euro la PIB-ul României. Mai importantă decât atât este însă creșterea, de trei ori mai mare decât progresul economic al țării. Practic, un singur domeniu de activitate este responsabil de aproximativ 6,2% din PIB. Dacă împărțim cele 13,6 miliarde pe surse, avem 8,8 miliarde euro impact direct ce reprezintă excedentul brut de exploatare, taxe și cheltuieli de personal, la care se adaugă 2,6 miliarde euro impactul indirect. Suma din urmă se traduce prin tranzacțiile economice cu furnizori români ai întreprinderilor din industrie, plus 2,2 miliarde euro impactul indus – salariile cheltuite în economia națională de către angajați susținuți direct și indirect.

Industria IT, un exemplu pentru ”așa da”

Industria de software și servicii IT a crescut de trei ori mai repede decât economia României, per ansamblu. În cei cinci ani analizați, din perioada 2015 – 2020, creșterea economică a țării a fost de 6%. Industria IT, în aceeași perioadă, s-a bucurat de o creștere de 17%.

Per total, discutăm de o industrie formată din aproximativ 270.000 de angajați. Dacă raportăm valoarea la numărul mediu de angajați pe județ, este vorba de toți oameni care lucrează în două județe ale României. Aceștia sunt defalcați după cum urmează, 135.000 angajați în companiile cu activitate principală în software și servicii IT (impact direct), peste 73.000 angajați susținuți de-a lungul lanțului de furnizori români ai întreprinderilor din industrie (impact indirect) și peste 65.000 angajați susținuți prin salariile cheltuite în economia națională (impact indus), potrivit Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii.

Deși percepția generală este că IT-ul este scutit de impozite, această industrie aduce sume fabuloase la bugetul de stat. Prin venituri din contribuții și taxe, aproximativ 1,3 – 1,4 miliarde de euro intră anual în PIB din software și servicii IT. În consecință, un angajat în IT, beneficiar de scutiri, aduce de circa două ori mai multe contribuții la bugetul de stat comparativ cu media la nivelul economiei naționale. Nu în ultimul rând, la fiecare euro pe care statul îl încasează din impozitul pe venit, un salariat IT cheltuie 46 de euro în economia țării.