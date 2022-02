Veste grea pentru români! Ce modificări importante ar putea fi aduse Codului Fiscal. Are legătură cu taxa pe proprietate

Încă din primele zile ale anului 2022, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, anunța posibilitatea modificării Codului Fiscal, pe mai multe paliere. Unul dintre acestea are legătură cu activitatea companiilor multinaționale. Câciu declara că începând de anul viitor, multinaționalele care fac afaceri în România vor fi impozitate. Măsura are ca scop asigurarea unei concurențe echilibrate și se aplică la nivel european. Ministrul declara că România nu va fi afectată în ceea ce privește locurile de muncă. Măsura nu va afecta, sub nicio formă, nici beneficiile pe care le are România de pe urma prezenței acestor companii.

Adrian Câciu anunță că multinaționalele vor fi taxate de România

Conform unui proiect de modificare a prevederilor din Codul Fiscal, începând cu ianuarie 2023, România va impozita multinaționalele cu 15% din profit. Măsura, mai spune ministrul, este menită să asigure o concurență echilibrată.

Ministrul de Finanțe a mai spus că prioritățile Guvernului României pentru anul în curs vizează o reducere semnificativă a deficitului fiscal din TVA, precum și reducerea evaziunii fiscale.

„România se pregătește să transpună rapid regulile stabilite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind impozitarea multinaționalelor cu 15% din profit. Ambiția noastră este să putem fi pregătiți să aplicăm acest plafon chiar de la 1 ianuarie 2023! Suntem obligați să ne asigurăm că marile corporații care activează pe piața locală plătesc o marjă de impozitare corectă, adaptată la miliardele de euro pe care le fac în România.”, anunța ministrul Finanțelor Adrian Câciu.

Codul Fiscal. Dezbatere pentru introducerea impozitului progresiv

Zilele acestea, același ministru spune că este deja pregătit un proiect de impozitare progesivă, proiect ce va schimba total Codul Fiscal românesc. Noile modificări ar aduce o majorare a taxei pe proprietate, în funcție de numărul de case și mașini pe care le au românii.

O altă modificare adusă în Codul Fiscal ar fi impozitarea bacșișului, măsură sub care, cu precădere, ar intra majoritatea angajaților din industria HoReCa. Ministrul a mai spus că acest nou proiect este făcut cu asistență de specialitate oferită de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, iar ca termen de implementare, ar fi anul 2023.

„Vom vedea o modificare a Codului fiscal la jumătatea anului, în urma analizei împreună cu mediul privat şi cu asistenţă FMI şi Banca Mondială, iar aplicarea să fie din 2023. În luna mai vor începe dezbaterile publice pe document sau părţi din acesta, astfel încât la 1 iunie să fie decizie pe ceea ce înseamnă regimul fiscal. Anul acesta va exista o dezbatere pe introducerea impozitului progresiv. În România nimeni nu ţine cont de faptul că un contribuabil are şi cheltuieli.”, spune ministrul.

Adrian Câciu: „Eu aş propune de la a treia maşină o taxare”

(…) Nu cred că este normal să ai acelaşi impozit dacă ai mai multe proprietăţi. O maşină la o familie. Ştiţi că în Japonia, de exemplu, nu poţi să-ţi cumperi maşină dacă nu faci dovada că ai locul de parcare. (…) Eu aş propune de la a treia (maşină o taxare n.r.) ca să nu sperii că de la a doua. Evident, în urma unei analize şi a unui dialog poate să rezulte o creştere graduală de la a doua.”, declară Adrian Câciu pentru HotNews.

Conform acestuia, proiectul are în vedere mai multe modificări în Codul Fiscal, pentru mai toate domeniile de activitate, de la facilitățiloe pentru angajații din IT și până la cele pentru cei din construcții. Deocamdată este la stadiul de proiect,urmând dezbatrea publică pe marginea acestuia.