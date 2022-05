EA anunță un proiect în universul lui Tolkien: când apare The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth

Testele regionale beta pentru „Heroes of Middle-earth” ar trebui să înceapă în această vară.

Electronic Arts se întoarce în Middle-earth. Editorul a anunțat un joc mobil gratuit numit The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. RPG-ul este primul titlu EA pentru mobil bazat pe operele lui Tolkien. EA Capital Games dezvoltă jocul. Studioul a fost în spatele unui alt RPG mobil de succes în Star Wars: Galaxy of Heroes din 2015.

Heroes of Middle-earth vor include personaje atât din Stăpânul Inelelor, cât și din The Hobbit, împreună cu sisteme de colecție, luptă pe ture și „poveste imersivă”. EA a spus într-un comunicat de presă că jucătorii vor experimenta „povești iconice din lumea lui Tolkien și vor începe lupta împotriva marilor rele din Pământul de Mijloc”. Deloc surprinzător, având în vedere că acesta este un titlu gratuit pentru mobil, vor exista microtranzacții.

Un joc care să le conducă pe toate

„Suntem incredibil de încântați să colaborăm cu The Saul Zaentz Company și Middle-earth Enterprises pentru următoarea generație de jocuri de mobile”, a declarat vicepreședintele EA pentru RPG mobil Malachi Boyle. „Echipa este plină de fani ai Stăpânului Inelelor și ai Hobbitului și în fiecare zi își adună pasiunea și talentele extraordinare pentru a oferi jucătorilor o experiență autentică. Combinația dintre grafică de înaltă fidelitate, animații cinematografice și artă stilizată îi scufundă pe jucători în fantezia Heroes of Middle-earth, unde se vor întâlni cap în cap cu personajele lor preferate.”

Acesta va fi primul titlu LOTR al EA de la The Lord of the Rings: Conquest din 2009, după cum notează Polygon. Warner Bros. Interactive Entertainment, NetEase și Glu Mobile (pe care EA le-a cumpărat anul trecut) se numără printre ceilalți editori care au lansat jocuri LOTR pentru mobil.

EA se așteaptă să înceapă teste beta regionale limitate ale The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth în această vară.

Nu este singurul proiect major LOTR programat să debuteze anul acesta. Titlul de acțiune și aventură al lui Daedalic, Stăpânul Inelelor: Gollum ar trebui să sosească în 2022. Și apoi, desigur, mai este și mica chestiune a seriei The Lord of the Rings: The Rings of Power de la Amazon, care va avea premiera pe 2 septembrie.