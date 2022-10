E.T. e „adevărat”: ce a mărturisit Drew Barrymore, după 40 de ani de la lansarea emblematicului film al lui Spielberg

Steven Spielberg nu duce niciodată lipsă de idei năstrușnice, iar cel mai bun exemplu, în acest sens, este chiar povestea de astăzi.

Se pare că regizorul a făcut tot posibilul să o facă pe Drew Barrymore să creadă E.T. e real, în timp ce filma. Au trecut 40 de ani de când legendara aventură SF a lui Spielberg a sosit în cinematografe și a încălzit inimile publicului, strângând mai bine de 794 de milioane de dolari.

Filmul spune povestea unui extraterestru ce rămâne blocat pe planeta noastră și care se împrietenește cu un grup de copii care încearcă să-l salveze din ghearele guvernului american și să-l trimită acasă, pe planeta lui.

Din distribuția E.T. face parte inclusiv Drew Barrymore, cea care, la vremea respectivă, a interpretat-o pe Gertie, sora mai mică a lui Elliot și a lui Michael.

Drew Barrymore, despre E.T., filmul unei generații

Într-un episod special difuzat recent, Barrymore s-a reunit cu fosta ei familie din E.T. Găzduindu-i pe Thomas, McNaughton și Dee Wallace, care a interpretat-o ​​pe mama lui Gertie, Mary, în film, ea a discutat despre realizarea celei mai iubite pelicule. În timpul specialului, Barrymore a dezvăluit că unele dintre reacțiile ei, din film, au fost cât se poate de autentice.

Într-un clip postat de contul oficial de Twitter al The Drew Barrymore Show, ea a spus „Am crezut că E.T. este real… L-am iubit cu adevărat într-un mod profund”. Colegii ei de distribuție au confirmat acest lucru. Ba chiar, există relatări potrivit cărora actrița, care la vremea respectivă avea aproape 7 ani, era adesea surprinsă, în culise, interacționând cu păpușa E.T.

Deși și-a făcut debutul în film cu Altered States, E.T. rămâne, în mare parte, unul dintre cele mai emblematice filme în care a jucat Barrymore.

Se poate spune că E.T. a devenit un film extrem de convingător și datorită faptului că Drew Barrymore a crezut că simpaticul extraterestru este real. Ca drept dovadă, această peliculă rămâne la fel de iubită și acum, la 40 de ani de la lansarea sa.