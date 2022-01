Dying Light 2, unul din cele mai lungi jocuri: ce spun dezvoltatorii

Dezvoltatorul Techland a generat controverse recent când a dezvăluit că va dura aproximativ 500 de ore pentru a finaliza complet Dying Light 2, iar acum studioul polonez a clarificat în continuare aceste remarci.

Un purtător de cuvânt al Techland a declarat că 500 de ore sunt doar pentru un „stil de joc foarte specific” de a vedea și de a face absolut tot ceea ce are jocul de oferit pentru a obține o rată de finalizare de 100%.

„Conform testării noastre interne QA, este nevoie de aproximativ 500 de ore pentru a vedea tot ceea ce oferă jocul – găsiți fiecare obiect de colecție, ascultați fiecare dialog, luați fiecare ou de Paște, terminați fiecare final posibil și vizitați fiecare colț al lumii,” Techland a spus. „Suntem norocoși să avem o comunitate foarte pasionată de fani care s-au întors la Dying Light original în ultimii șapte ani și știm că abia așteaptă să se piardă cu adevărat în ultima noastră lucrare.”

O redare „concentrată” a poveștii principale a jocului poate fi terminată în aproximativ 20 de ore. Fiecare joacă jocuri diferit, așa că pentru unii poate dura mai mult de 20 de ore, iar pentru alții, poate dura mai puțin.

Moduri diferite de a termina jocul

Techland a mai clarificat că, pentru a finaliza toate misiunile secundare, pentru a afla despre istorie și pentru a vorbi cu toate personajele jocului, acest lucru ar dura aproximativ 80 de ore. Din nou, însă, această cifră va fluctua în funcție de stilul de joc.

Indiferent de dimensiunea Dying Light 2 la lansare, acesta va crește în timp. Techland a spus că va împărtăși o foaie de parcurs post-lansare pentru conținutul viitor în săptămânile următoare.

Dying Light 2 se lansează pe 4 februarie pentru PS5, Xbox Series X|S și va fi disponibil și prin cloud pentru Nintendo Switch. Jocul vine și pe PS4, Xbox One și PC.

Toți cei care precomandă jocul primesc pachetele Reload și Reach for the Sky, care vin cu ținute, arme și skinuri speciale. Pachetul Reach for the Sky a fost conceput în mod special în parteneriat cu Rosario Dawson, care dă vocea unui personaj din Dying Light 2.