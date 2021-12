Gratuite, de la Sony: jocurile de care te bucuri în ianuarie pe PS4 și PS5, prin PlayStation Plus

În fiecare lună, Sony face o treabă foarte bună în a-și motiva utilizatorii de PlayStation să petreacă mai multe ore în fața consolelor PS4 și PS5 prin intermediul unor jocuri gratuite. Acestea sunt disponibile prin programul PlayStation Plus.

Cu câteva zile înainte de anul nou, Sony a dezvăluit titlurile gratuite care vor putea fi experimentate la abonații PlayStation Plus. Acesta vor fi disponibile pentru instalare fără niciun fel de costuri suplimentare începând cu data de 4 ianuarie 2022, săptămâna viitoare. Lista cât se poate de generoasă include Persona 5 Strikers, Dirt 5 și Deep Rock Galactic.

Jocurile PlayStation Plus din ianuarie 2022

În cazul în care Persona 5 Strikers este necunoscut pentru tine, merită să-l percepi ca pe un joc de aventură desprins din universul anime ce continuă povestea din Persona 5. Acesta din urmă poate fi, de asemenea, experimentat gratuit prin intermediul PS Plus Collection. Din categoria action RPG, titlu lansat în prima parte a acestui an împrumută câteva elemente din seria Dynasty Warriors. Acesta este și singurul joc listă care nu include o versiune nativă pentru PlayStation 5.

Dirt 5 este cel mai nou joc din seria cu același nume. Lansat inițial în luna noiembrie a anului trecut, titlul include câteva funcții foarte atractive pe partea de multiplayer, inclusiv un mod split-screen cu până la patru jucători și un mod creativ intitulat Playground. În final, poți participa la curse pe aproximativ 70 de trasee din 10 locații aflate în diferite colțuri de pe mapamond.

Ultimul, dar nu cel din urmă, Deep Rock Galactic este o premieră absolută care ajunge la utilizatori prin intermediul PlayStation Plus. Este un shooter cooperativ care, în prima fază, s-a lansat în mai 2020 pentru PC și Xbox. Este prima oară când îl poți experimenta pe o consolă Sony. Vei juca din poziția un dwarf în spațiu, având posibilitatea să alegi una din patru clase cu abilități și performanțe diferite, engineer, gunner, driller și scout. Jucătorii explorează un sistem de peșteri generat de o inteligență artificială, încercând să față față valurilor de extratereștri în timp ce caută resurse.

Toate cele trei jocuri vor fi disponibile în perioada 4 ianuarie – 1 februarie. Trebuie să ți le adaugi în colecție până la acea dată pentru a le putea juca și ulterior. Între timp, mai ai până pe 3 ianuarie să-ți instalezi jocurile aferente lunii decembrie prin PlayStation Plus. Lista include Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains, Mortal Shell, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinner și Until You Fall.