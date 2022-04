Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diferit de prima parte? Ce a spus regizorul Sam Raimi

Regizorul Sam Raimi a „încercat marea cu degetul” și a sugerat că în „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” vom vedea ceva nou. Cu alte cuvinte, există posibilitatea ca partea a doua a francizei să difere un pic de prima.

Eroul, interpretat de nominalizatul la Oscar, Benedict Cumberbatch, ar putea să treacă printr-o oarecare metamorfoză, în partea a doua din „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Următorul film venit de la Studiourile Marvel mai are doar săptămâni până ce va fi lansat în cinematografe. „Doctor Strange 2” debutează, în sfârșit, după ce a fost amânat de mai multe ori, pe parcursul pandemiei de coronavirus.

Raimi a venit ca înlocuitor pentru regizorul original Scott Derrickson, cel care a ales să plece din franciza „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, din cauza diferențelor creative.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ne-ar putea face cunoștință cu latura vulnerabilă a personajului lui Cumberbatch

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, va pune accentul, după cum sugerează și titlul, pe călătoria vrăjitorului prin realități multiple, în timp ce se confruntă cu ramificațiile deciziei sale de a se amesteca în problemele personale ale lui Peter Parker (Tom Holland). Proiectul include o distribuție de ansamblu, incluzând revenirea personajului Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Iar asta e numai una dintre surprize.

Iată ce a spus regizorul Sam Raimi despre noul film ce va fi lansat în curând, în cinematografe:

„Personajul a suferit schimbări, de-a lungul filmelor Avengers, am observat eu. Cred că la început e prezentat ca un personaj care e foarte conștient de ceea ce poate face, poate un pic exagerat, aș spune – o persoană care ia decizii în cunoștință de cauză și deține controlul aparent. E mai sigur așa, cred. Are mare încredere în propriile puteri, dar nu prea are încredere în alți oameni. În acest nou capitol, el învață să renunțe la rigiditate. Învață că nu toate sunt despre el și încearcă să aibă încredere în oameni”, a spus Raimi.