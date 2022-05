Doctor Strange 2 face valuri în România: câți bani au scos românii din buzunare ca să-l vadă la cinema

Cu toate că, la nivel mondial, Doctor Strange 2 nu a fost primit chiar conform așteptărilor, fiind cotat destul de anevoios de anumite topuri oficiale, se pare că alta este situația în România, dar și în cinematografe, în general.

Conform cinemagia.ro, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a strâns, până acum, 3.102.778 de lei, în cinematografele din România. Firește, această sumă are șanse reale de a crește și mai mult, pe viitor, întrucât e lesne de înțeles că și alți români vor dori să vadă recenta peliculă de la Marvel.

Ce alte filme se află în top, în România, în afară de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Robert Eggers a dat din nou lovitura, de data aceasta cu thriller-ul său The Northman (Vikingul) care a fost urmărit de 7.587 de spectatori din România, încasând la noi în țară suma de 187.621 de lei.

Pe locul al treilea se află animația „Băieții Răi”, din distribuția căruia fac parte Marc Maron, Craig Robinson, Sam Rockwell și Awkwafina. Pelicula a urcat un loc și a încasat 159.525 de lei.

Cu toate că s-a menținut destul de mult pe poziție, se pare că Sonic and the Hedgehog începe să piardă teren, pe măsură ce timpul trece, ajungând pe locul patru. Filmul a bifat 143.974 de lei și a fost văzut de 7.687 de români, până în prezent.

Pe locurile imediat următoare se află producții ca Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului sau Orașul Pierdut, urmate de Fantastic Beasts care, din nefericire, continuă să alunece în josul topului, încasând 70.289 de lei, de la 2.797 de spectatori din țara noastră.

Revenind la primul clasat, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pelicula reprezintă o adevărată surpriză, de vreme ce, la nivel internațional nu a reusit să se ridice la nivelul Spider-Man: No Way Home.

Cu toate astea, succesul de la noi din țară este oarecum explicabil, având în vedere că românii sunt mari „consumatori” de producții venite de la Marvel.