Doar așa nu făcuse bani Bill Gates: cum își crește averea de la Vatican

Au început negocierile inițiale între Ordinul Sfântului Mormânt al Bisericii Catolice și lanțul hotelier Four Seasons al lui Bill Gates cu privire la posibila deschidere a unui hotel de lux lângă Bazilica Sf. Petru pentru turiștii și pelerinii mai bogați.

Four Seasons Hotels and Resorts a câștigat o ofertă de contract din partea unei ramuri a Bisericii Romano-Catolice pentru a prelua o proprietate din Roma și a construi un nou hotel. Dar Four Seasons, cu sediul în Toronto, controlat de Cascade Investment a lui Bill Gates, ar putea ajunge să regrete că a depus o ofertă pentru un potențial contract de 35 de milioane de euro pe 27 de ani pentru un nou hotel aproape de Vatican.

Ofertanții rivali se plâng, în timp ce localnicii sunt supărați, a raportat Corriere della Sera.

Four Seasons nu și-a făcut publică intrarea de ultim moment. Oferta sa a venit cu câteva milioane mai mult decât cele de la Blastness/Ripetta, pe locul doi, și Omnia/Lazzarini, pe locul trei.

Multe probleme

Ofertanții depășiți au depus contestație. Cei doi susțin că li s-a spus să păstreze ofertele modeste, deoarece acesta nu a fost menit să fie un proiect ultra-lux. Cererea de propunere spunea „de patru stele superioare”, o desemnare inferioară în sistemul hotelier al Italiei, a raportat Corriere della Sera. Concuraseră aproximativ trei duzini de ofertanți.

Unii localnici sunt de asemenea supărați că Vaticanul ar permite deschiderea unui hotel de lux cu 64 de camere, 11 apartamente și câteva apartamente somptuoase.

Proprietatea este anticul Palazzo della Rovere de pe Via della Conciliazione din Roma și anterior a fost sediul iezuiților.

Structura din epoca Renașterii are nevoie de renovări pe care Four Seasons își poate permite să le plătească și să le gestioneze cu pricepere. Dar Papa Francisc i-a susținut pe cei săraci în omilie după omilie. Va fi mulțumit de acest proiect de lux la aproximativ 200 de metri de Bazilica Sf. Petru?