Disney+ nu suportă concurența: ce a făcut gigantul cu serialele Marvel și de ce s-ar putea să enerveze Netflix

Canalului de streaming Disney+ nu pare să-i placă foarte mult concurența. De fapt, cui îi place? Însă ceea ce a făcut acesta, recent, are toate șansele să-i enerveze pe cei de la Netflix sau măcar să-i „întristeze” un pic.

Evident, în lumina multitudinii de canale de streaming, din întreaga lume, concurența este un lucru cât se poate de obișnuit. Așadar, ar putea să devină deranjant pentru unul dintre ele să difuzeze seriale pe care apare, la un moment dat, sigla altuia.

Acest lucru se întâmplă, în acest moment, și în cazul Disney+ care a ales să șteargă orice amprentă a Netflix de pe seriale Marvel ca „Daredavil”, „Jessica Jones”, „Luke Cage”, „Iron Fist”, „The Defenders” sau „The Punisher”.

Mișcarea a venit imediat după ce a fost anunțat că aceste seriale vor dispărea de pe Netflix și se vor muta pe Disney+. Ele au fost încărcate pe Disney+ cu mici ajustări care să facă să dispară orice mențiune a Netflix.

Anunțul a fost făcut pe Twitter:

Disney+ has removed the acknowledgement of ‘Netflix’ from the credits sequences of all of Marvel’s Defenders shows! Video & details: https://t.co/f3OGnBDRoE pic.twitter.com/9xOZRayBMx

— MCU – The Direct (@MCU_Direct) March 19, 2022