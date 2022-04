Diablo: Immortal, de la Blizzard, va ajunge și pe PC: când îl vei putea juca

Blizzard a dezvăluit Diablo: Immortal, joc care are menirea de a umple golurile din povestea dintre Diablo II și Diablo III.

Cu toate acestea, faptul că a fost anunțat fiind disponibil doar pentru dispozitive mobile, i-a dezamăgit un pic pe fanii acestuia, mai ales pe cei care obișnuiau să joace clasicele variante.

În cele din urmă, înțelegând că s-ar putea să piardă teren, Blizzard s-a răzgândit și a anunțat că noul joc Diablo: Immortal va fi lansat și într-o variantă pentru PC.

Încă puțin și te vei putea juca Diablo: Immortal

Diablo: Immortal va ajunge pe PC, iOS și Android în majoritatea părților lumii pe 2 iunie. Oamenii din unele regiuni din Asia vor trebui să aștepte câteva săptămâni în plus.

Vorbim despre un titlu gratuit, însă anumite elemente suplimentare vor trebui să fie cumpărate, ca de obicei, separat.

MMORPG-ul permite jucătorilor să accepte provocări în grup, cu un maxim de opt persoane.

Într-o postare pe blog, Blizzard a declarat că mizează pe crearea unei versiuni pentru PC, pe care o numește „un experiment”.

În mod neobișnuit pentru acest joc, Diablo: Immortal va avea opțiunea de comenzi direcționale de la tastatură. Sistemul de control mobil permite mișcare și atacuri simultane, despre care Blizzard spune că nu ar fi posibile doar prin controlul mouse-ului. Există, de asemenea, suport și pentru un controler montat pe PC.

Diablo: Immortal trebuia inițial să fie lansat anul trecut. Cu toate acestea, Blizzard l-a amânat până în 2022 pentru a adăuga câteva elemente în plus, inclusiv suportul pentru PC care, așa cum spuneam anterior, este unul cerut de fanii hardcore ai acestui joc.

Data de lansare Word of the Diablo: Immortal vine într-un moment deosebit de încărcat pentru Blizzard. Săptămâna trecută, compania a anunțat următoarea expansiune a World of Warcraft, în timp ce primul test PvP beta pentru Overwatch 2 începe mâine.

Activision Blizzard a mai spus ieri că veniturile sale din primul trimestru au scăzut cu 22%, față de anul precedent. Compania, care se confruntă cu procese și acuzații de hărțuire, face obiectul unei preluări în așteptare. Beneficiarul va fi Microsoft.