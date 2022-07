Dezvăluiri explozive. Un fost consilier al lui Trump recunoaște: SUA au planificat tentative de lovituri de stat

John Bolton, fost ambasador al SUA la Națiunile Unite și fost consilier pentru securitate națională la Casa Albă, a declarat marți că a ajutat la planificarea unor tentative de lovituri de stat în țări străine.

Bolton a făcut aceste declarații pentru CNN după audierea de o zi a Congresului cu privire la atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului american. Marți, legislatorii din comisie l-au acuzat pe fostul președinte Donald Trump că a incitat la violență într-o ultimă încercare de a rămâne la putere după ce va pierde alegerile din 2020.

Vorbind cu Jake Tapper, prezentatorul CNN, Bolton a sugerat însă că Trump nu a fost suficient de competent pentru a da o „lovitură de stat atent planificată”, adăugând ulterior:

Tapper l-a întrebat pe Bolton la ce tentative se referă.

„Nu am de gând să intru în detalii„, a spus Bolton, înainte de a menționa Venezuela. „S-a dovedit că nu a avut succes. Nu că am avut prea mult de-a face cu asta, dar am văzut ce a fost nevoie pentru ca o opoziție să încerce să răstoarne un președinte ales ilegal și au eșuat”, a spus el.