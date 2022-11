„Deus Ex Go” și alte jocuri mobile de la Square Enix nu o să mai existe: când vor fi scoase din magazinele de aplicații

În mai puțin de câteva luni, nu vei mai putea accesa Deus Ex Go, jocul de puzzle din franciza cyberpunk-distopică.

Deus Ex Go a fost dezvoltat de Square Enix Montreal, care a fost achiziționat de compania suedeză de jocuri Embracer Group în luna mai. În timp ce Embracer a redenumit studioul în Onoma, în octombrie, au apărut rapoarte la mai puțin de o lună mai târziu că urma să închidă dezvoltatorul de jocuri mobile. Acum, Onoma a anunțat pe Twitter că Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows și Space Invaders: Hidden Heroes nu vor mai fi accesibile după 4 ianuarie 2023.

În plus, acestea vor fi eliminate de pe Google Play și din Apple App Store pe 1 decembrie și le poți juca doar până pe 4 ianuarie, dacă le ai deja pe dispozitiv. Dacă pornești oricare dintre aceste jocuri, vei descoperi că achizițiile în joc nu mai sunt disponibile. De asemenea, nu vei primi nicio rambursare dacă nu utilizezi nicio achiziție în joc pe care o mai ai înainte de închiderea jocurilor.

Studioul de atunci Square Enix Montreal a lansat Deus Ex Go în 2016. La scurt timp după lansare, Square Enix a lansat o actualizare care îți permite să îți creezi propriile puzzle-uri și provocări. Este un joc destul de vechi până în acest moment, dar, după cum spune Kotaku, a fost poate una dintre cele mai bune intrări din franciză.

În timp ce achiziția Embracer a dus la moartea lui Deus Ex Go, ar putea, de asemenea, să dea naștere unui nou titlu principal Deus Ex. Editorul de jocuri, care a achiziționat studiouri în stânga și în dreapta în ultimii doi ani, a achiziționat și Eidos Montreal, ca parte a aceleiași tranzacții care i-a dat dreptul de proprietate asupra Square Enix Montreal. Eidos a spus că intenționează să revigoreze seria Deus Ex atunci când a fost anunțată înțelegerea, iar rapoarte mai recente au spus că un joc este acum în dezvoltare.