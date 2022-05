De la streaming, la jocuri: cum s-a transformat Netflix și ce planuri de viitor are

Serviciul de streaming Netflix se află într-o transformare perpetuă și face investiții semnificative într-o varietate foarte mare de conținut, de la filme și seriale, până la jocuri video.

Deși a anunțat niște rezultate financiare dezamăgitoare, cu o scădere a numărului de abonați, Netflix continuă să investească. Pentru a atrage noi clienți în curtea serviciului de streaming, compania americană nu bagă însă bani în noi filme și seriale, ci în jocuri video. În mod aproape suspect, nu mai puțin de 50 de jocuri create de studiourile Netflix vor fi disponibile înainte de finele acestui an.

Planurile de viitor ale Netflix, un pic ciudate

În fiecare lună, Netflix face eforturi pentru aduce jocuri noi pe platformă, disponibile doar abonaților săi. Acestea sunt jocuri care, compania americană speră, vor aduce noi clienți și, mai ales, vor ajuta la păstrarea celor existenți. Deși jocurile sunt de mai multe feluri, cele mai multe dintre ele sunt dedicate copiilor, detaliu care s-ar putea să nu fie neapărat o încântare pentru părinți.

Conform datelor obținute de The Washington Post, strategia axată pe jocuri video nu doar că va continua pentru Netflix, dar se va accelera în lunile următoare, cel puțin până la finele anului 2022. Momentan, discutăm de un portofoliu de 17 jocuri ce pot fi experimentate de către curioși. Acestei valori li se adaugă alte 33 de jocuri, aproape dublu în plus față realitate actuală a platformei.

Dacă nu ai avut ocazia să le joci până acum, merită să ai în vedere că sunt bazate pe filme și seriale disponibile pe platformă. Discutăm practic de The Witcher, Arcane (League of Legends), The Cuphead Show, DOTA: Dragon`s Blood, Castlevania și altele.

Pentru a-și materializa ințiativele din spectrul gamingului, Netflix a cumpărat deja trei studiouri specializate în plăcuta activitate. Printre acestea, se numără echipa Next Games, creatoarea Stranger Things: Puzzle Tales, pe care îl găsești în Apple AppStore și Google Play Store.