De ce sunt mașinile Ferrari atât de scumpe

Azi vom discuta despre cele mai tari automobile care sunt produse în exclusivitate pentru cei mai bogați oameni de pe planetă.

Sunt un simbol al puterii, al banilor, al vitezei și al strălucirii, motiv pentru care toți cei cu bani vor un Ferrari în garajul lor.

Pentru că sunt mașini greu accesibile celor de rând, devin un trofeu pentru cei care și le permit. Dar ce anume face aceste mașini atât de scumpe? Care sunt aspectele tehnice din spatele prețului extrem de piperat? Vom discuta, în cele ce urmează, câteva din motivele pentru care sunt bijuterii pe 4 roți:

Viteza face toți banii

Experiența de a conduce un Ferrari nu se compară cu nicio altă plăcere. Evident, nu în traficul de zi cu zi, ci pe un drum drept și lung sau pe o autostradă cum rar vom găsi în România. Acolo vei simți cum 8 decenii de excelență justifică prețul exorbitant. Vei avea ocazia să circuli cu 325 km/h sau 350 km/h, în funcție de cât de mult îți place viteza. Dar nu asta e limita lor! Să nu uităm că Ferrari 288 GTO, un model din anii ’80 și precursorul celebrului bolid Ferrari F40, poate atinge 440 km/h.

Ofertă limitată, cerere mare

Când vine vorba de Ferrari, există o cerere extrem de mare, unul din motivele prețului ridicat. Câți milionari și miliardari sunt în lume? Numărul celor care doresc să aibă un Ferrari și numărul de oameni care și-l permit a depășit cu mult exemplarele disponibile. Motiv pentru care mașina se va găsi mereu în ediție limitată, spre deosebire de automobilele de serie cu prețuri accesibile pentru oamenii de rând. În plus, dacă nu ar ridica mereu prețul, fabrica ar da faliment din cauză că produc pentru un segment mic al populației.

Materiale de calitate și stil

Toate piesele care intră în componența unui model Ferrari sunt, după cum vă așteptați, de cea mai înaltă calitate. De la suspensie, la jenți, la pielea italiană, la motor sau la caroserie, totul este realizat și verificat de profesioniști de top foarte bine plătiți. Înainte ca un model să fie scos din fabrică, este supus unui control riguros de asigurare a calității pentru funcționalitate și stil. Pentru că este o mașină de lux, bogații care o cumpără se așteaptă ca aceasta să fie perfectă. Este verificată și reverificată, testată și retestată, motiv pentru care prețul crește enorm.

Ferrari crește vaci VIP

Greu de crezut sau nu, dar pentru pielea de interior, Ferrari crește vaci în regim VIP în Olanda. Rasa specială are parte de tratament preferențial pentru ca pielea lor să fie de cea mai bună calitate. Din păcate, firma este și extrem de pretențioasă când vine vorba de a folosi această materie primă pentru interior. Dacă pielea prezintă chiar și cel mai mic defect sau semn pe care ochiul liber nu îl poate percepe, Ferrari va arunca toată bucata. Imaginați-vă, deci, câtă piele aruncă an de an doar pentru ca testul controlului de calitate să fie trecut. În plus, compania alocă mulți bani pentru a o vopsi după bunul plac al clienților, iar pielea de pe scaune este cusută manual.

Mașinile sunt hand-made

Pentru cei care nu știau, majoritatea Ferrari-urilor care părăsesc fabrica sunt realizate și asamblate manual. Fiecare mașină este detaliată întocmai după cerințele clientului, iar unele modificări sau îmbunătățiri durează până când sunt realizate. În plus, fabrica folosește produse de calitate precum fibră de carbon, aluminiu, piele pură și tehnologie de vârf, lucruri care, la rândul lor, au un cost ridicat. Pentru că se produc în număr limitat, piesele Ferrari ajung să coste și câteva sute de dolari. Până și tehnica prin care vopseaua este aplicată e inedită și mult mai scumpă.

De ce este Ferrari atât de special?

Firma folosește tehnologia mașinilor de curse în automobilele sale de stradă. Din anii 1990, tot ce au perfecționat în Formula 1 au aplicat pentru modelele de lux, un alt factor care a dus la prețul piperat al lor. La sfârșitul anilor 1990, Ferrari a oferit în sfârșit prima transmisie manuală automată, transmisia „F1” cu un singur ambreiaj oferită în modelul F355, anul model 1999. În plus, oferă un design unic și distinctiv.

Ferrari nu vinde oricui

Greu de crezut sau nu, dar firma ține la renumele său atât de mult încât își verifică riguros clienții înainte. Firma cere informații despre contul bancar direct de la sursă și se asigură că nimeni nu își va ipoteca locuința pentru a își putea cumpăra un Ferrari. 87% dintre americani nu își vor permite niciodată o astfel de mașină.